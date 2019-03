Zítra je nový den, dalších zápasů se nebojím, burcuje liberecký Hudáček

Po jedenácti gólech vstřelených na domácím ledě tentokrát Bílí Tygři nedokázali své šance proměnit, nepodržela je ani jejich silná disciplína přesilovky.

„Měli jsme smolný den, chybělo nám štěstí v zakončení, jinak bychom vyhráli. Zítra je nový den, dalších zápasů se nebojím,“ řekl útočník Libor Hudáček, který byl vyhlášen nejlepším libereckým hráčem třetího čtvrtfinálového utkání.

Na první gól se čekalo až do druhé třetiny, už od začátku však bylo jasné, že Mladá Boleslav se na domácím ledě ani za stavu 0:2 na zápasy nehodlá smířit s rolí otloukánka. Středočeši hráli aktivně, byli mnohem důraznější v osobních soubojích i před brankou než v Liberci.

A ve 26. minutě byli odměněni vedoucím gólem. Ten byl ovšem na hranici regulí – a možná za ní. Vondrka totiž tečoval míč ze vzduchu po nahození od modré šikovně, ale zřejmě nad linií horní tyčky.

„Vůbec nevím, jak vysoko jsem puk zasáhl, ale asi to bylo v pořádku, protože rozhodčí gól uznali a nikdo neprotestoval,“ řekl boleslavský kapitán Michal Vondrka po druhé třetině do televizních kamer. „Celkově jsme daleko nepříjemnější a hladovější než v Liberci. Jen naše přesilovky jsou tragédie, to musíme zlepšit.“

Ještě ve druhé části Liberečtí díky energické hře čtvrté lajny vyrovnali na 1:1, když se Ordoš trefil do prázdné branky po přihrávce Redenbacha. „Přihrávka byla výborná, jen jsem se soustředil, aby mi puk neskočil a trefil jsem bránu, takhle musíme pokračovat,“ říkal střelec Jan Ordoš. „Všechny naše střely od modré brankář vidí, musíme víc clonit před brankou, být důraznější a přitvrdit v osobních soubojích, kde jsou hráči Boleslavi lepší,“ dodal.

Boleslav si po dorážce Zohorny rychle vzala vedení zase zpátky a také do třetí části vstoupila lépe. Liberec soupeře postupem času dostal pod tlak, jenomže nedal ani největší šance a nevyužil ani krátkou přesilovku pět na tři. V závěru pak Tygři ještě dvakrát inkasovali při hře bez brankáře, což definitivně pohřbilo jejich naděje.

Liberec teď vede na zápasy 2:1, série hraná na čtyři vítězství pokračuje už dnes znovu v Mladé Boleslavi. Hraje se od 19 hodin, přímý přenos vysílá 02 TV. Už teď je jisté, že boj o semifinále bude pokračovat i ve středu v Liberci.