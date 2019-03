V Liberci si odškrtli první cíl. Teď čekají: Kometa, či Olomouc?

Musíme zlepšit přesilovky, velí střelec Birner Pátý čtvrtfinálový zápas s Mladou Boleslaví, a tím i celou sérii rozhodl ve prospěch hokejového Liberce v páté minutě prodloužení útočník Michal Birner. „Boleslav nebyla žádný odevzdaný mančaft, hrála super ofenzivní hokej a byla ostrá směrem dozadu,“ řekl Birner, který dal při středeční výhře 2:1 obě liberecké branky. „V prodloužení už to bývá tak, jak jsme viděli - jeden šťastný odraz rozhodl.“ Hráč, který v roce 2016 pomohl Bílým Tygrům k mistrovskému titulu, se pod Ještěd vrátil v průběhu této sezony. A znovu je u úspěšného tažení. Severočeský tým vyhrál základní část a nyní postoupil mezi nejlepší čtyři extraligové celky. I když už deset let nastupuje v nejvyšších evropských soutěžích, Michal Birner si nevzpomíná, že by na klubové úrovni vstřelil tak důležitý gól, jako byl ten rozhodující čtvrtfinálový proti Mladé Boleslavi. „V reprezentaci se mi vybaví dvě trefy do sítě Švédů ve skupině na mistrovství světa, ty byly dost důležité. Je ale jedno kdo ty góly dá. Nikdo z našeho týmu nemá žádné vysoké ego,“ tvrdí 33letý rodák z Litoměřic. Oba góly v posledním čtvrtfinále vstřelili Bílí Tygři v přesilovkách, ve srovnání se základní částí však tahle činnost podle Birnera není z jejich strany ideální. „Celou sérii jsme s tím měli problém, hodně jsme se o tom bavili, koukali jsme na video. Musíme v tom pokračovat v semifinále, protože právě o tom play off je, rozhodují speciální týmy. Drželi nás kluci na oslabení, kteří odváděli parádní práci. My, co hrajeme přesilovky, se musíme zlepšit a začít týmu více pomáhat,“ podotkl Birner. Se čtyřmi vstřelenými góly je nejlepším libereckým střelcem play off a na špici patří i v celé extralize. Byl rád, že se série s Boleslaví ještě víc neprotáhla, a tak mají hokejisté Liberce dost času si odpočinout a připravit se na semifinále. „Udělali jsme první krok za tím, co všichni chceme. Už teď se moc těším na další sérii a vyprodaný domácí stadion,“ vzkázal Michal Birner.