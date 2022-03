Augusta: Série nekončí. Potřebujeme ale dát nějaký gól při hře pět na pět

Bílí Tygři po úvodních dvou zápasech v Praze prohrávají 0:2, a pokud chtějí vzkřísit postupové naděje, musí být doma úspěšní. „Doma máme velkou sílu. Fanoušci nás poženou, to určitě bude hrát roli. Věřím, že to zvládneme,“ říká Adam Klapka, který strávil ve druhém zápase v Praze na ledě přes 19 minut, což bylo nejvíc z libereckých útočníků.

Liberec - Sparta pátek 17.00 online

„Dokud to není 0:4, tak bojujeme a necháme tam všechno,“ prohlásil další útočník Jaroslav Vlach. Klíčem k úspěchu bude disciplinovanost. Liberec inkasoval už pět branek v oslabení. „Musíme se vyvarovat faulů. Je to klišé, ale tak to je. Sparta má hráče, kteří umí přesilovky využít. Klíč k tomu, abychom nedostali gól v přesilovce, je nebýt vyloučený,“ podotkl Vlach.

V obrat věří i liberecký trenér Patrik Augusta. „Série nekončí. Potřebujeme ale, abychom dali také nějaký gól při hře pět na pět,“ poukázal Augusta na fakt, že Liberec zatím oba své góly ve čtvrtfinále vstřelil v početní výhodě.

Sparta přijede na sever Čech hájit sérii devíti výher v řadě. Naposledy v extralize prohrála 20. února po nájezdech s Vítkovicemi. „Pamatujeme si sérii z loňského roku, bude to opět urputný souboj,“ připomněl sparťanský útočník Vladimír Sobotka, že týmy se utkaly v semifinále před rokem a Tygři vyhráli 4:3 na zápasy poté, co prohospodařili vedení v sérii 3:0.

„Rozhodně nás nečeká nic jednoduchého. Jedeme na vlně a chceme vyhrávat. Soupeř se ale rozhodně sám neporazí. V týmu mají řadu zkušených hráčů, kteří tvoří hru,“ dodal Sobotka. Očekává vyrovnaný boj jako v úterý, kdy Sparta vyhrála 3:2 a navázala tak na drtivé úvodní vítězství 7:0.

Liberecký kouč Augusta dnes může počítat i s klíčovým obráncem Ladislavem Šmídem, který je s přehledem nejvytěžovanějším hráčem týmu. Sparta podala podnět disciplinárce kvůli jeho zákroku na Miroslava Formana v úterním duelu, liberecký hráč však vyvázl bez trestu.

„Šmíd po předchozím vzájemném souboji a otočení kolem vlastní osy zasáhl klečícího protihráče holí. Přestože není vyloučeno, že zásah směřoval do zadní části helmy, z dostupných záběrů nelze s vyloučením jakékoli pochybnosti místo zásahu určit,“ uvedl šéf komise Viktor Ujčík s tím, že zákrok nebyl veden zvlášť agresivním nebo nebezpečným způsobem. Vstupenky na Spartu jsou v prodeji v síti Ticketportal, dnes od 12 hodin bude otevřená i pokladna u haly. Vzhledem k velkému zájmu o čtvrtfinálové zápasy dal liberecký klub do prodeje také místa ve 4. patře Home Credit Areny.

Organizátoři utkání připomínají ztížený příjezd k hale a žádají fanoušky, aby dorazili s předstihem. Kvůli rekonstrukci mostu na průtahu městem je uzavřený příjezd od Jablonce, provoz v dalších směrech k aréně proto bude zhuštěný.