Až teď pro mě začíná ta pravá sezona, vyhlašuje liberecký matador Šmíd

Teď stojí na prahu svého posledního play off v životě. Už dopředu avizoval, že po této sezoně s profesionální kariérou skončí. „Snažím se na to moc nemyslet, ale občas mi to někdo připomene. Chci odevzdat naprosto všechno a uvidíme, jak to dopadne. Hlavní je, abychom nakonec mohli odejít s hlavou nahoru,“ říká šestatřicetiletý obránce, který většinu kariéry strávil v NHL.

Vloni jste přišel o play off kvůli zranění, předloni sezonu předčasně ukončil covid. Říkáte si, že do třetice to konečně klapne?

Dá se říct, že pro mě teprve teď začíná ta pravá sezona. Co se stalo v základní části se nepočítá. Každý začíná s čistým štítem. Máme trošku mladší tým než v předchozích sezonách a pro ty kluky je to skvělá zkušenost, protože budou mít jiné role než v minulých letech. Moc se na to těším.

Těšíte se o to víc, že podzimní operace vás mohla o play off zase připravit?

Asi jo. Když mi řekli, že musím na další operaci zad, měl jsem ty nejčernější myšlenky, ale jak už jsem víckrát říkal, skvěle se o mě postarali v nemocnici i pak v klubu a vrátil jsem se v plné síle. Věk nezastavím, ale cítím se docela dobře.

Hokejisté Liberce v pátek vstupují do předkola play off extraligy. Na domácím ledě hostí od 19 hodin Kometu Brno, druhý zápas série hrané na tři vítězství je na programu v Liberci v sobotu.

Asi nebylo jednoduché sledovat, jak tým na podzim výsledkově strádá...

Určitě bych chtěl být s klukama na ledě a pomoct jim. Ale to je život, to jsem nemohl ovlivnit. Hlavně jsem se snažil, abych po návratu týmu pomohl a byl připravený. To se snad trochu povedlo. Není to samozřejmě jen mnou, ale všichni jsme začali hrát jinak. V poslední době jsme sice pár zápasů prohráli, ale bylo to se zdviženou hlavou a víme, co jsme udělali špatně. Jdeme do play off plní energie a očekávání.

Je to pro vás poslední sezona v profesionální kariéře. Berete nadcházející play off o to víc emotivně?

Snažím se na to moc nemyslet, ale občas mi to někdo připomene. Je to vrchol sezony a já se cítím jako před každým play off. Chci odevzdat naprosto všechno a uvidíme, jak to dopadne. Hlavní je, abychom nakonec mohli odejít s hlavou nahoru.

Užíváte si na sklonku kariéry hokej o to víc?

Snažím se. Ale já jsem si hokej užíval vždycky. Samozřejmě mi někdy probleskne hlavou, že už bude brzy konec, ale hodně mě baví pozorovat naše mladé kluky, jak se posouvají do důležitějších rolí, a to je pro každého staršího hráče zadostiučinění. Snaží se jim pomáhat na ledě i mimo led a pak vidí, že jdou opravdu nahoru.

I po návratu po operaci trávíte v každém zápase na ledě skoro půl hodiny. Jak to zvládáte?

V posledních zápasech jsme icetime stabilizovali na nižší minuty, ale uvidíme, jak to bude v play off. Zatím to zvládám. Další obránci T. J. Melancon nebo Rosandič jsou taky schopní hrát přes dvacet minut, což pomáhá. Je jedno, kolik minut kdo hraje, ale když mě trenér poklepe po rameni a pošle mě na nějakou důležitou situaci, je pro mě hrdost, že mi tým i trenér věří.

Zleva autor prvního gólu Liberce Ladislav Šmíd a jeho spoluhráč Tomáš Hanousek se radují z gólu.

Najíždíte s play off na nějaký speciální režim?

Já hlavně doufám, že to rozhodčí začnou trošku víc pouštět a hra bude ostřejší. Předkolo se hraje na tři zápasy a není na co čekat. Všichni musíme být ostří, vyhrávat souboje, nemluvě o blokování střel a dohrávání soubojů, to jsou samozřejmosti. Každý do toho musí dát všechno. Měli bychom být sebevědomí. My jsme takový tým, který může vyhrát i prohrát s každým, ale v poslední době jsme porazili silné týmy z top čtyřky nebo pětky a nemáme se čeho bát.

Pomůže návrat diváků do hlediště? Zvlášť v play off budou hodně důležití.

Určitě. Nechci říkat, že mě hokej bez diváků nebavil, ale bylo to divné, jako na tréninku. Když teď slyšíte, jak vás lidi povzbuzují, je to něco úplně jiného a vlije vám to energii do krve. Už se na tu atmosféru těším ať tady v Liberci nebo v Brně, i když tam to bude proti nám negativní.

Jak moc vás mrzí, že se vám nepodařilo vybojovat přímý postup do play off?

Na to nemá cenu se ohlížet. Prohráli jsme si to sami, jsme tam, kde jsme, a soustředíme se jen na předkolo proti Brnu.

Jak velkým soustem pro vás Kometa bude? Nedávno jste s ní doma prohráli...

Kometa je těžký a dobře organizovaný soupeř. Jejich první lajna, to jsou samí zkušení harcovníci. Hráli jsme s nimi nedávno, ale zápas v play off bude mít úplně jiné grády. A nakonec to stejně nebude o soupeři, ale o nás samotných, jak se na to připravíme a jak do předkola vstoupíme. Uhráli jsme si domácí výhodu, tak doufám, že toho využijeme.

Liberecký obránce Ladislav Šmíd.

Očekáváte vyrovnané bitvy jako v semifinále před třemi lety?

Tenkrát to byly úplně rozdílné týmy. My jsme měli zkušenější mužstvo než dneska. Ale myslím si, že jeden druhému nic nedarujeme. Budou to tuhé bitvy a moc se na ně těším. Už aby to vypuklo.

V jaké pohodě jde liberecký tým do předkola?

Letošní sezona šla ve vlnách. Čtyři zápasy jsme vyhráli, tři prohráli, chyběla vyrovnanost výkonů. Ale posledních deset dvanáct utkání šla naše výkonnost nahoru. Něco jsme sice prohráli, ale spousta věcí se nám povedla. Všichni v kabině si věří. My starší musíme do mladých pořád cpát, aby si věřili, že není čeho se bát. Máme dobře poskládaný tým, mladší kluci v play off trochu zestárnou, pochytí nové zkušenosti a musí do naší hry dostat energii. Doufám, že to nakonec bude ideální mix.