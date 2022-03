Mladý liberecký talent Rychlovský: Už nebudu z play off vyjukaný

Jak si užíváte možnost hrát za Liberec play off?

Já jsem měl díkybohu už loni možnost zažít tu senzační jízdu, kterou jsme s Libercem předvedli, jen škoda, že to neskončilo titulem. Už snad nějaké zkušenosti z play off mám, loni jsem z toho byl trochu vyjukaný. V prvním zápase na nás Hradec vlítl a já si myslel, že hraju snad o tři ligy jinde, a nevěděl, kde mi hlava stojí. Ale postupně jsem si na to tempo zvykl a doufám, že letos do toho půjdu víc s klidnou hlavou a pomůžu týmu k úspěchu.

Jak z osobního pohledu hodnotíte základní část?

Začátek jak z týmového, tak z mého osobního nebyl ideální, ale po Vánocích se to zlepšilo a i já jsem začal hrát mnohem líp. Hodně mi pomohlo, že jsem nastupoval na farmě v Benátkách, kde jsem získal sebevědomí, a přenesl jsem si to i do áčka.

A v únoru vaše střelecká forma gradovala, že?

Trenér po mě chtěl, abych co nejvíc střílel, a v posledních zápasech jsem se dostával častěji do šancí. Každému hráči přidá na sebevědomí, když dá nějaký gól. Budu na to chtít navázat i v play off. Hlavně jsem ale rád, že jsme jako čtvrtá lajna týmu začali přispívat víc než na začátku sezony.

Jaká je síla libereckého mužstva na prahu předkola play off?

Myslím, že si můžeme věřit. Spousta našich hráčů má velké zkušenosti z play off i ze zahraničí a ví, jak se v téhle fázi sezony musí hrát. To bude naše velká zbraň. Přepneme do režimu play off a půjdeme za výhrami.

Na co si musíte dát největší pozor ze strany týmu brněnské Komety?

Určitě na první útok, ale celá liga ví i o jejich první přesilovkové formaci, která kolikrát stráví na ledě celé dvě minuty. Jsou to výborní hráči, kteří to umějí perfektně sehrát až do prázdné brány. To si musíme pohlídat. Snad jejich přesilovky ubráníme a bude to klíč k vítězství.