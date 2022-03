Hokejisté Liberce si na závěr zastříleli, v předkole vyzvou Kometu

V úterním posledním kole základní části si Bílí Tygři doma v přímém souboji o sedmou příčku pohráli s Vítkovicemi, které nemilosrdně rozstříleli 6:1. Byla to jejich nejvyšší výhra za celou sezonu.

„Nekoukali jsme na to, na koho bychom mohli narazit v předkole. Prostě jsme chtěli vyhrát poslední zápas základní části, což se nám povedlo. Napadaly nám tam i nějaké góly, což je strašně důležité pro naše sebevědomí. Teď se můžeme trochu uvolnit a v pátek do toho šlápneme,“ řekl liberecký útočník Tomáš Filippi, autor šestého gólu Tygrů.

Liberec rozhodl už v úvodní třetině, která mu vyšla báječně. Už po 22 vteřinách hry poslal Bílé Tygry v přesilovce do vedení hned po buly obránce Rosandič.

A do první přestávky rozjetí domácí nasázeli soupeři ještě tři góly. Od modré se trefili další obránci Kolmann a Ivan, na 4:0 dával po rychlé kombinaci zblízka Zachar a vyhnal Dolejše z branky. Lepší třetinu Liberečtí za celou sezonu nezažili.

„Byla to třetina z říše snů. První gól nám pomohl, pak jsme se chytili a Vítkovice rychle zlomili,“ těšilo Filippiho. V úvodu druhé části sice hosté snížili, ale Najman rychle vrátil domácímu týmu čtyřbrankové vedení. Ve třetí třetině Liberečtí svou výhru ještě navýšili po nádherné kombinaci prvního útoku, kterou zakončoval Filippi zblízka do odkryté branky – 6:1.

„Poprvé v sezoně jsme dali víc než čtyři góly, snad nám to pomůže do vyřazovacích bojů,“ věřil útočník Filippi. Teď už se Bílí Tygři mohou chystat na páteční vstup do předkola play off, které se hraje na tři vítězná utkání. Vstupenky na úvodní domácí zápasy jsou v online prodeji v síti Ticketportal a stojí od 250 do 460 korun.