Kometa vyzve v předkole Liberec, během sezony ho třikrát porazila

„Soupeře znám velice dobře. Znám hráče, kteří tam jsou. Osobně jsem Liberec před sezonou pasoval do první čtyřky, pro mě patřil a pořád vnitřně patří k top týmům v extralize. Je to velice houževnatý, nepříjemný, velmi dobře připravený soupeř. Na sérii se samozřejmě těšíme, mohly by to být parádní hokeje,“ řekl brněnský trenér Jiří Kalous, který dřív v Liberci tři sezony působil. Dvakrát ho dovedl do semifinále.

S Kometou ho v probíhající sezoně třikrát porazil. Doma zápasy skončily z pohledu brněnských hokejistů 3:1 a 1:4, v Liberci pak 4:2 a 3:2. Poslední vítězství Komety přišlo minulý pátek a pro Kalousovu družinu znamenalo postup do předkola.

V Olomouci už se v úterý hrálo „jen“ o umístění po základní části a sestava hostí tomu odpovídala. Na Hanou nepřicestoval kompletní první útok, poprvé za Kometu nastoupil útočník Dominik Hrníčko z Poruby a celkově hosté k utkání nominovali do pole jen nejnutnější počet šesti obránců a devíti útočníků.

Přesto dobře bruslili, snažili se pozorně bránit střední pásmo, a dokonce přečkali dvouminutové oslabení ve třech proti pěti. Bezzubí ale byli v koncovce.

„Nešlo o šetření mužstva. My jsme byli docela dobití po minulém zápase s Kladnem, byly tam drobné šrámy a nechtěli jsme riskovat jejich zhoršení. Zápas jsme odehráli s maximálním úsilím a nasazením,“ sdělil Kalous.

Liberec se na předkolo naladil vysokou výhrou 6:1 nad Vítkovicemi. „Doufáme, že nám to zvedne sebevědomí. Tolik gólů jako dnes jsme v celé sezoně nedali. Už se začínáme chystat na pátek,“ řekl jeho trenér Patrik Augusta.