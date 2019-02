Pardubický kouč Lubina: Věřím, že Liberci budeme důstojným sokem

Když naposledy do Pardubic zavítalo mužstvo podobného kalibru, Třinec, přepnulo po vyrovnané první periodě na jiný rychlostní stupeň a Dynamo v pohodě zdolalo 5:2. To je čtyři kola zpátky - od té doby Východočeši uhráli jednoznačné vítězství 6:2 nad Olomoucí a dvě mnohem těsnější porážky, než byla ta s třineckými Oceláři. Mohla by to být tudíž indicie, že i s momentálně prvním Libercem - přestože po 40 odehraných kláních nashromáždil málem třikrát tolik bodů co poslední čtrnácté Pardubice - není dopředu nic ztraceno.

V přízeň hokejové Štěstěny bude dnes vpodvečer doufat i trenér Dynama Ladislav Lubina.

„Liberec patří k tomu nejlepšímu, co česká extraliga nabízí, zápasy s ním jsou vždy velice kvalitní,“ řekl. „Věřím, že nejinak tomu bude i teď v pátek a že Bílým Tygrům budeme důstojným soupeřem. Pokusíme se překvapit,“ dodal.

Do zápasu nasadí i dvojici Jan Zdráhal-Jan Kloz, jež klub získal z první ligy. Zadák Zdráhal hostuje v Prostějově a do Dynama se vrací na střídavé starty. Forvard Kloz přichází z Litoměřic, za které dal ve 45 utkáních velmi slušných 21 branek a na 27 dalších přihrál. Do uzávěrky této strany Dynamo o dalších posilách pro A-tým neinformovalo.

„Čeká nás náročný závěr sezony, potřebujeme do něj jít se širším kádrem, abychom předešli problémům v případě nemocí a zranění. Návrat Honzy Zdráhala vnímám jako pozitivní krok vůči domácím hráčům. Koho jiného bychom měli z Chance ligy stahovat než jednoho z nejlepších obránců soutěže, který nám patří,“ poznamenal kouč Lubina. S Klozem počítá na centra. „Hodíme jej rovnou do vody, ať se ukáže,“ doplnil trenér Pardubic.