Na ryby mě majitel zatím ještě nepozval, říká brněnská posila Kundrátek

„Přizpůsobovat si Kometu pro sebe opravdu nebudu, podřídit se musím já a udělám vše pro to, aby se to podařilo,“ vzkazuje fanouškům 32letý bek.

Jak jste se zatím v Brně usadil?

Nebyl to žádný problém. Věděl jsem, do jaké party jdu. Vždyť tu půlku lidí znám z nároďáku a druhou z Přerova. Zaťovič, Holík, Flek, Ščotka a i pan majitel Libor Zábranský. Samá známá tvář. Navíc vím, do jaké jdu organizace, o jakých ambicích se bavíme.

Přišel jste jako držitel titulu, bronzový medailista a hodně vysoko postavený obránce v pořadí beků, hrajících v Česku. Přizpůsobuje se Kometa v zadních řadách vám, nebo plníte přání trenérů?

Systém je tu jiný, než na jaký jsem byl zvyklý v Třinci, ale na to jsem byl od začátku připravený. Makám na tom, abych si jej přes léto osvojil. Je tam pár drobností, co musím upravit, ale také spousta detailů, na které jsem zvyklý. Přizpůsobovat si Kometu pro sebe si opravdu nebudu, podřídit se musím já a udělám vše pro to, aby se to podařilo.

Jak velká změna oproti striktnímu přístupu trenéra Václava Varadi v Třinci vás tady v Brně pod Martinem Pešoutem čekala?

Neřekl bych, že můžu polevit na tempu oproti Třinci. Je to o práci a systému, co po vás klub chce. Dřeme teď na tom, moc se těším na výsledek a na září, kdy se ten kolotoč zase rozjede.

Průběžné výsledky přináší i příprava. Ve čtvrtek jste dal proti Olomouci svůj první gól, Kometa ale prohrála 1:4. Zvedne branka i tak náladu?

Určitě to hráči přidá. Od toho to je příprava, aby se každý naladil. Na sebevědomí mi to snad přidá, ač celkový výsledek povedený nebyl, to je fakt.

Trenér Pešout vás neskrývaně označuje jako jasného lídra brněnské obrany. Užíváte si takové důvěry?

Trenérova důvěra mě těší. Ale že by to hned znamenalo, že to na mně stojí, to bych neřekl. Máme tu spoustu osobností v útoku i obraně, ale na konci je to přeci hlavně o celku. Když do toho dáme všichni maximum, tak máme sakra kvalitní tým, co může jít daleko.

S Janem Ščotkou si ale budete přeci jen nejblíže. Navazuje se na reprezentační spojení snadněji?

Měl jsem velikou radost, když Honza podepsal v Brně. Rázem jsem se ještě víc těšil. On je skvělý bek, skvělý hokejista a hlavně skvělý člověk. Hned jsem se těšil do šatny na naše opětovné shledání.

V letní pauze jste se prý měl pustit do výstavby apartmánu dalšího reprezentačního beka Michala Jordána v Chorvatsku, došlo na brigádu obrany národního týmu u Jadranu?

Nedošlo, nestihli jsme to. Plánoval jsem, že se aspoň přijedu podívat, ale už nám začala příprava, tak jsem to musel odložit na příští rok.

Neláká vás stavět hned vedle?

Já léto trávím radši v Přerově. Nějaké plány se ženou mám, ale ty si raději nechám pro sebe.

Takže léto je pro vás Přerov a tráva na golfu?

Je pravda, že jsme si ve středu byli zahrát se sponzory osmnáct jamek a já si to užil. Golf jsem hrával tak dva roky nazpět více. Spíš si teď ale užívám na lodi.

Stal jste se kapitánem plavidel?

Koupili jsme si na Slezské Hartě s útočníkem Třince Petrem Vránou loď a začali jsme jezdit na ryby. To je teď moje největší hobby a strašně jsem se pro to nadchnul. Máme z toho skvělý relax. S Petrem jsme navíc výborní kamarádi, takže si máme čas popovídat. Papíry na to nepotřebujeme, je to na elektriku.

Takže vás majitel Zábranský neutáhl na skvělé ochozy a dobrou partu, ale na jihomoravské řeky a rybníky?

No dalo by se to tak říct. (směje se) Ještě jsem to nestihl, ale plánuji se vydat za bývalým Třinečákem Jirkou Polanským, co chytává na Dyji. Tam se také vypravím.

Nepodepisoval jste kontrakt někde u vody? O Liborovi Zábranském je známo, že si rád odpočine s prutem v ruce.

Já se to dozvěděl až po podpisu. Zatím mě nikam k vodě nezval a já vlastně nevím, jak on rád chytá, jestli to není kaprař. Nás baví s Peťou lov dravců.

Zpět k hokeji. Objevujete v letošní přípravě něco nového, nebo jste naopak příznivec klasického drilu a rutiny?

Každý trenér má něco svého, ale v podstatě je to vždy stejné. Dvakrát denně trénink, tvrdá makačka. Ono je to ale potřeba. Čím víc toho nabruslíte a vystřílíte, tím budete lépe připravení.

Co je potřeba nejvíc pilovat? Střelu máte už nyní jako kůň.

Pan Pešout je pes na bruslení. Celý tým na tom tvrdě maká. Jednotlivosti si řídí každý sám.

Je to teď ta tvrdá fáze přípravy do mrtva?

Je to přesně tak, jde se na krev, aby se mohlo zvolňovat.

Je to viník proher s Třebíčí a Olomoucí? Vyčerpali jste se?

Nechci se na to vymlouvat. Dřeme poctivě. Šancí jsme si vytvořili dost, ale koncovka nám zlobila, neproměnili jsme šance. Je to škoda, nepředvedli jsme špatný výkon. O výsledek ale v přípravě nejde, projev není zlý, a tak jsme snad na správné cestě.