Kladno ctí v Chomutově „posvátná“ místa. Kotel zůstane jen Pirátů

„Kladno nás i po pádu do krajské ligy bralo jako rovnocenného partnera, což se projevilo i při jednáních o podobě fungování obou klubů v jedné aréně,“ uvedl na webu Pirátů předseda zapsaného spolku chomutovského hokeje Daniel Badinka. „Neobejde se to bez určitých ústupků na obou stranách, ale na základních bodech jsme domluvení.“

Jágrovi Rytíři se v létě pustili do výměny střechy, jenže rekonstrukce se nečekaně protáhne, takže v chomutovském exilu stráví nejspíš celou extraligou sezonu. A nejvěrnější z pirátských příznivců se strachovali, zda jejich tým nepřijde o šatnu a jestli kotel zůstane jen jejich.

Za kolik na Rytíře? Příprava s Litvínovem (6. 9.): 60–110 Kč

Permanentka na extraligu: 3000–5900 Kč

Balíček na září a říjen: 1300–2200 Kč

Prodej vstupenek na jednotlivé zápasy začíná vždy zhruba tři dny před začátkem utkání

„První situaci vyřešili sami Rytíři Kladno, kteří dopředu deklarovali, že nemají v plánu jakkoliv využívat kabinu pirátského áčka,“ napsal chomutovský klub na sociální sítě. „Druhou věcí pak byly fanouškovské sektory v Rocknet Aréně při zápasech extraligy. Kladenští kotelníci budou trvale v sektoru O a naopak hostujícím příznivcům bude sloužit sektor E. Tím pádem zůstane sektor G (kotel) jen a pouze centrem pirátských fanoušků.“

Sektor O leží za druhou brankou než chomutovský kotel, „éčko“ je v rohu tribuny naproti střídačkám. Reklamy na ledě i mantinelech budou na zápasech Pirátů i Kladna stejné, zůstanou tam tedy i partneři Chomutova. „Nebylo myslitelné led na každé utkání předělávat, to by utrpěla jeho kvalita a také by to stálo oba kluby značné finance, proto jsme našli pro všechny přijatelný kompromis,“ prozradil pirátský šéf Badinka s tím, že nabídl Rytířům i místní pořadatele, hostesky nebo pokladní.

Kladno v Chomutově jen hraje, pro trénink využívá svoji druhou plochu. Případné termínové kolize kluby budou řešit. Jedna vyvstala už pro neděli 19. září: Rytíři budou hostit Litvínov ve 13.30 hodin a Piráti si domácí premiéru v krajské lize nejspíš ze čtvrté odpolední posunou na později.

„Věřím, že příznivci Kladna se v naší aréně budou chovat jako ke svému domovskému stadionu, když tu jejich tým teď bude doma. A věřím také, nebudeme muset řešit nějaké excesy,“ apeluje Badinka na kladenské fandy, aby nedocházelo ke komplikacím.

Komplikací už ale je, že v Chomutově chybí drahá technologie pro videorozhodčího a trenérskou výzvu, za což by Kladnu hrozilo, že by nedostalo extraligovou licenci. Rytíři problém vyřešili tak, že koupili a narychlo instalují do Chomutova zčásti novou, která tam už zůstane.

„Z technických důvodů by bylo moc náročné techniku přesouvat, lepší bylo nainstalovat v Chomutově novou, kterou tam po sezoně i necháme. To se týká zejména kabeláže. Část softwaru a počítačů jsme přesunuli vlastní, a to si po sezoně také vezmeme zpět do Kladna. Přesnou částku uvádět nebudu, ale vyšlo to na statisíce,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí klubu Lukáš Jůdl.

Pokud by Kladno techniku, která vyjde zhruba na půl milionu, v Chomutově nenainstalovalo, nedostalo by od svazu licenci pro účast v extralize. „Účast diváků na utkáních je navíc podmíněna zprovozněním bezpečnostního kamerového systému s požadovanými parametry,“ uvedl hokejový svaz v tiskové zprávě. „Udělali jsme maximální kroky, do začátku extraligy technologii připravíme, jak požadují normy,“ slíbil mluvčí Kladna.

Rytíři žádali o výjimku na první dva domácí zápasy, ale nedostali ji. „Přitom to musíme brát jako zásah vyšší moci, protože jsme vůbec nepočítali s tím, že nebudeme hrát na Kladně. Bylo nám řečeno – a bylo to tak i v plánu –, že zimák bude 1. října k dispozici k hraní zápasů,“ uvedl hrající majitel Jaromír Jágr.

„Nikdo nemohl vědět, že konstrukce a zdi nebudou uzpůsobené pro novou střechu. Najednou pak máš dva měsíce na to sehnat náhradní halu, co splňuje extraligové podmínky. Je opravdu hrozně těžké to všechno vyřešit a je smutný, když pak požádáš o výjimku na dva tři zápasy, ale stejně ji nedostaneš.“