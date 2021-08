Odchytej všechno! Kladno se o sestup starat nebude, slibuje ‚Rytíž’ Bow

„Nezáleží na tom, co bylo před dvěma lety, kdy Kladno sestoupilo. O tuhle hrozbu se tentokrát starat nebudeme,“ slibuje vytáhlý Bow po jednom z tréninků v Kladně.

Odvážný tip před ročníkem, kdy poslední tým sestupuje rovnou a předposlední se bude trápit v baráži.

Velký kus odpovědnosti má padnout právě na něj, gólmana se dvěma zápasy v NHL z roku 2019.

Minulou sezonu strávil učením trpělivosti v tzv. „taxi squad“, skupině hráčů čekajících v případě zranění či onemocnění covidem na příležitost v NHL. „Jste blízko a zároveň vás od ligy dělí ohromná propast,“ vybavuje si Bow.

Jeho konkurentům zdraví drželo, Kanaďan tudíž nastoupil jen do dvou duelů v AHL za Texas Stars, víc prostoru nedostal.

Zvládne teď zátěž okolo padesáti zápasů?

„Jsem připravený. Tím, že jsem nechytal, jsem o to víc dřel v posilovně a na trénincích. Vše jako by směřovalo sem do Kladna. Cítím se skvěle,“ ubezpečuje Bow.



Do Česka přicestoval z několika důvodů. Jeho žena se přestěhovala z Ameriky za zaměstnáním do Velké Británie a Bow si prý v Evropě stejně chtěl vždycky zahrát.



„Snad každý v Americe chce někdy navštívit Evropu, ne? A když mi k tomu ještě zaplatí...“ pousměje se.

Do třetice za jeho příchod může Radek Faksa, český útočník Dallasu: „Řekl mi, že se tu hraje velice dobrý hokej a že si budu moct zahrát s Jágrem. Jo, to je báječné. Vlastně mi přijde absolutně šílený, že pořád hraje. Vždyť už dosáhl všeho.“

Jágr měl za sebou už čtyři sezony v NHL a v kapse dva Stanley Cupy, když se Bow narodil. Po 26 letech se oba scházejí v jednom týmu, aby společně v chomutovském azylu hájili nejvyšší českou soutěž.

Strom, stroj, ‚r’ s háčkem... Proč to musím znát?

„Je škoda, že nemáme vlastní stadion, ale chápu to jako součást byznysu. Důležité je, jak budeme hrát. Z přípravy je vidět, že se zlepšujeme,“ těší Bowa.



Kladno v srpnu sehrálo šest duelů, čtyřikrát vyhrálo, pokaždé s ním v bráně (s Jihlavou 3:1 a 4:3, s Karlovými Vary 3:2 a Ingolstadtem 4:1).

„Líbí se mi, že jsme velcí a silní, hodně fyzičtí. Docela dost se necháváme vylučovat, na tom musíme zapracovat, ale jinak jsem nadšený, že hrajeme takový zámořský styl. Soupeři se budou bát chodit s námi do soubojů o puk,“ těší ho.



V tom má prsty zejména početná kanadská skupina, kterou Rytíři v létě přivedli.

Obránci Donaghey, Dotchin, Wood a útočníci Ciampini a Kristo tvoří na poměry českého hokeje jedinečnou anglicky mluvící partu. „Cítím se s nimi mnohem pohodlněji,“ říká Bow.



Na české spoluhráče ale nezapomíná a hrdě hlásí, že už přes telefon podstupuje lekce češtiny.

„Abych si uměl nakoupit, natankovat, zeptat na cestu... Jen moc nevím, proč se mám v první lekci učit slova jako stroj a strom a problém mi dělá hlavně písmeno ‚r‘ s tím zvláštním znakem nad ním. Ani to neumím vyslovit,“ směje se a dokládá to vyslovením slova ‚Rytíži’ namísto ‚Rytíři‘.

Na tom ale v konečném důsledku nesejde. Důležité bude, jakými výkony se bude prezentovat v bráně.

A ‚Rytíži‘ na Bowa sázejí maximálně.