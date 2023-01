Tabulku sledujeme, je to tam těsné, říká karlovarský kapitán Černoch

Západočeši zvládli důležitý duel ve spodku tabulky a vítězství utekli poslednímu Kladnu na rozdíl šesti bodů. „Pro nás je v tuto chvíli každý zápas důležitý. Duel s Kladnem byl důležitější v tom, že jsme soupeři mohli odskočit. Je dobře, že se nám to podařilo. Za to jsme samozřejmě rádi,“ byl si vědom autor druhé branky domácích Dávid Gríger.

Energetici do utkání nastoupili velmi aktivně. Odměnou za tvrdou práci byly dvě branky v úvodu první třetiny. „Chtěli jsme po nich jít, protože jsme věděli, že si rádi hrají s pukem a chtějí něco vymýšlet. První gól se nám šťastně odrazil. Aktivně jsme po nich chodili celý zápas a měli s tím problém,“ prozradil Černoch.

Kladno do utkání vrátila nedisciplinovanost domácích zejména v prostřední periodě, kdy takřka polovinu druhé části hrála Energie ve čtyřech. „Nemyslím si, že jsme oslabení odehráli nějak špatně, ale bohužel jsme dostali dva góly. Soupeři jsme darovali hodně přesilových her. To je pak těžké. Kluci, kteří nehrají oslabení, se nedostanou do tempa a my to táhneme na čtyři útočníky. Je to pak těžké pro všechny. Musíme se tomu vyvarovat,“ konstatoval Černoch.

V posledním dějství mělo Kladno pětiminutovou přesilovou hru po faulu Havlína, který putoval rovnou do kabin. Jenže v tom přišla chyba hostů, ze které bylo nařízeno trestné střílení. To proměnil kapitán Jiří Černoch a dodal Energii klid. „Bylo to velice důležité. Podařilo se nám odskočit do dvoubrankového vedení sedm minut před koncem. Hodně nám to pomohlo. V hlavě jsme cítili, že to už musíme urvat za každou cenu. To se nám podařilo, takže paráda,“ sdělil Gríger.

Boj s posledním týmem extraligy karlovarští zvládli a zvýšili své šance v boji o předkolo play off. „Samozřejmě tu tabulku sledujeme. Je to tam velice těsné. Jedna výhra a jste devátí. Každý zápas je hrozně důležitý. Musíme zregenerovat a soustředit se na další utkání,“ dodal kapitán Energie.