Poradil mi Jalonen. Aaltonen potvrzuje trend: extraliga láká Finy čím dál víc

Kariéru mohl klidně dohrát doma. Nikdo by se nedivil, vždyť v červnu oslavil osmatřicáté narozeniny. Hráči v jeho věku se už do ciziny tolik nehrnou. V Juhamattim Aaltonenovi se ale znovu probudila zvědavost. Touha vyzkoušet si novou soutěž v nové zemi. „Nejde mi jen o hokej, chci projezdit co nejvíc míst a posbírat spoustu zážitků,“ říká finský útočník pro iDNES Premium. Po angažmá v domácí nejvyšší soutěži, ve Švédsku, Rusku a Švýcarsku si zahraje také extraligu.