Extraliga roste na ceně i na kvalitě, tvrdí plzeňský kapitán Schleiss

Devětadvacetiletý plzeňský odchovanec před rokem povýšil do role kapitána, ve stejné roli povede tým do boje i zítra v předehrávce úvodního kola extraligy proti Třinci.

„Loni to pro mě bylo nové, teď už vím, do čeho jdu. A pořád je velká čest nosit céčko, které v Plzni měli na hrudi velcí borci. Zase se tu funkci budu snažit dělat nejlépe, jak umím,“ reagoval Schleiss.

Co člověk v roli kapitána nabere za zkušenosti?

Vnímám větší zodpovědnost. Za celý tým i osobně, člověk si na sebe klade vyšší nároky. A také jsem poznal, že je třeba mít spíš klidnější hlavu, loni jsem si toho nabíral až zbytečně hodně.

Cítíte letos větší tlak? Klub získal nového majoritního vlastníka, do kádru se vrátilo několik odchovanců, fanoušci mají velká očekávání.

Vnímám to a nějaký tlak s tím související tam je. Ale zase už jsme v takovém hráčském i lidském věku, že takové situace musíme zvládat.

Je příjemné vidět v šatně opět spoluhráče, které znáte odmalička?

Je to určitě dobře pro celý klub. Když hráč odchází, jsou za tím buď finanční podmínky, nebo mu jinde v týmu nabídnou lepší pozici. Ale pokud je možnost a mateřský klub vám vytvoří podmínky, vždycky se rádi vracíte. A i tady platí, že hráčům z Plzně na klubu logicky záleží o něco víc.

Cílem je dostat se po letech znovu mezi osm nejlepších týmů extraligy. Jak těžký je to úkol?

Bude to velmi těžké. Extraliga bude hodně vyrovnaná, přišlo do ní spousta kvalitních hráčů, pár klubů do kádrů nasypalo hodně peněz, na kvalitě soutěže to bude vidět. Extraliga roste na ceně i kvalitě. Bude to těžké nejen pro nás, ale pro všechny. Já doufám, že budeme hrát v horní polovině tabulky.

Jste silnější než loni?

To se uvidí, až to začne. Já věřím, že budeme silnější. Chtěl bych, abychom neměli výkyvy jako poslední dva roky. Kdy jsme měsíc vypadali na elitní čtyřku a pak prohráli dvanáct zápasů v řadě.

V čem je vaše síla?

Nemáme momentálně nějakou mega hvězdu, která udělá milion bodů, jako tomu bylo v předešlých letech. Ale zase jsme kompaktnější, jakákoliv lajna může střílet góly. A pokud chceme myslet na play off, je to tak lepší.

Šanci dostane i šestnáctiletý centr Benák, velký plzeňský talent. Budete ho na ledě chránit?

Je jasné, že když po něm půjdou, za Benyho tam musí vletět někdo jiný. Musíme ho hlídat, je to šikovný hráč a nechcete, aby vám takový klenot někdo zranil, po herní stránce je na tom geniálně. Ale je mu šestnáct, kilogramy ještě chybí, ty si v sámošce nekoupíte. Nicméně je to hokej, takže sám dobře ví, že v soubojích musí být rychlý.

Výsledky v přípravě jste měli střídavé. Co naznačily?

Nevím, co je ideální, zažil jsem v přípravě už všechno. Je fajn, když tým z nějakých zápasů nabere sebevědomí, ale zase není dobře, když létá moc vysoko a myslí si, že všechny přejede. Do ligy už půjdou všichni v jiném soustředění, je to o něčem jiném. Doufám, že budeme nohama na zemi a půjdeme zápas od zápasu.

Hned na začátek jste chytli mistrovský Třinec. Jaké to bude?

Je super, že je chytneme na úvod. Je to vynikající organizace, super tým. A je lepší do toho vletět rovnou po hlavě než přemýšlet, jestli máte lehči nebo těžší los.

Vám se na konci srpna změnil i osobní život, stal jste se otcem. Nechá vás syn Frederik vyspat?

Zaplaťpánbůh ano. (úsměv). Občas přes den je to složitější, ale v noci malej spí, jen se ženou vstává na kojení.