Nebojte se, góly dám, říká Jágr. Bude i s legendou Kladno drhnout dno?

Nevylepšila to ani Jágrova trefa, která nakonec jen mírnila kladenskou porážkou 4:7. Hrající šéf klubu přímo na ledě poznal, jak těžký boj o extraligový život ho v 47 letech s Rytíři čeká.

„Jsme naivní školáci,“ lamentoval Jágr. „Musíme se z toho poučit. Čím rychleji, tím lépe.“

Extraliga se teprve rozjela, ale Kladno se potřebuje chytit, než mu konkurenti v tabulce pláchnou. Od teď mu bude pomáhat i Jágr, který v pátek před duelem v opuštěné aréně v kulichu a bez výstroje testoval, zda ho vykurýrované pánevní svaly pustí do zápasové zátěže.

Šlo to!

Jágrova první formace patřila mezi nejnebezpečnější útoky hostů. Veterán řídil přesilovky, třikrát vystřelil. Na ledě pobyl přes 22 minut. Vztekal se, když koncem první třetiny podle sudích fauloval domácího beka Kubku. Trestnou lavici opustil dřív, když Vary přesilovku využily a zvýšily na 4:0. Nováček byl na ručník. Fiasko ale odvracel i Jágr, když ve 42. minutě mezi kruhy zpracoval prudký pas. Elegantně se otočil a svižný forhend zastavila až síť. Jágr ani nezvedl ruce, na spoluhráče jen zakýval hlavou.

Pak se před novináři s lehkým úsměvem slíbil: „Pořád věřím, že střelu mám, takže když to tam dostanu a budu volný, tak pár gólů ještě dám. Nebojte se!“

Je otázkou, kam až posune věkové limity. V pátek jeho trefa na zvrat v obnovené premiéře nestačila a ikonický útočník mohl jen vzpomínat na poslední extraligový mač v lednu 2013. Tehdy končila výluka v NHL a předtím bylo Kladno hokejovým hitem. Klidně si vypůjčilo pražskou O2 arenu, kterou dokázalo vyprodat. Ačkoli v polovině ročníku Jágr zamířil do zámoří, Rytíři směr do play off neztratili.

Následující ročník ale z extraligy sestoupili a mezi elitu jim pomohl až Jágr, který po vleklých zdravotních peripetiích vydatně přispěl k úspěšné jarní baráži.

„Většině hráčů, kteří extraligu vybojovali, jsem slíbil, že si ji i zahrají. Díky tomu jsme se z baráže prokousali,“ líčil Jágr.

Jenže o soutěž výš to Kladnu zatím drhne a v každém duelu nováček inkasoval minimálně pět branek. Ani legendární kmet není zatím ve stavu, kdy dokáže zápasy sám rozhodovat. Zvládne to ještě?

Ačkoli Jágr v pátek líčil, že se po zranění i bez tvrdšího drilu cítil v pohodě, roky mu přibývají a například první trefu proti Varům zaznamenal Šimon Jelínek, který je o 28 let mladší než Jágr. Kladenský šéf přiznal, že se musí poohlédnout po posilách. Štve ho mizerný vstup do soutěže i to, jaký byl v pátek chvílemi propastný rozdíl mezi soupeři, které bookmakeři pasovali na největší outsidery celé extraligy.

„Odepisovali nás už minulou sezonu v baráži po prvních dvou zápasech, jenže my potom vyhráli sedm z osmi duelů,“ připomínal Jágr. „Teď ale někde je problém – v naší obraně, v útočnících, brankáři. Prostě někde je obrovská chyba.“

Vary i díky rychlým trefám dlouho hrály s lehkostí a po třetí výhře se senzačně drží na špici. Kladno naopak dál patří na dno.

A teď je na Jágrovi, aby tuhle nepříjemnou rýmovačku z kanceláře nebo už i přímo z ledu změnil.