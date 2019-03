Nejmladší kapitán v historii extraligy. Splnil se mi sen, tvrdí Myšák

„Je pro mě čest být kapitán, byť jen jeden zápas. Ale všichni víme, kdo je tady kapitán, já Trávu (Trávníčka) jen zastoupil. A doufám, že dobře,“ řekl Myšák, s devíti body (5+4) nejproduktivnější hráč play out.

Kdy jste se o céčku dozvěděl?

Pan Šlégr (trenér) to oznámil dnes na poradě, když jsme měli video. Byl jsem překvapený a nadšený. Splnil se mi sen, nádhera.

Kolik zaplatíte do kasy?

Hodně, částku ale říkat nebudu.

Jaké bylo play out? Vyhráli jste pět ze šesti zápasů a vy jste ovládl kanadské bodování.

O nic nám nešlo, možná proto jsme hráli v klidu a bez stresu, šlapalo nám to. Já si to užil, dostal jsem prostor v přesilovkách, oslabeních, měl jsem velký icetime. A­ padalo to tam. Povedlo se to.

Nepřipadal jste si v posledním zápase jako v extralize juniorů?

Hráli jsme proti klukům z Chomutova, se kterými jsme se minulý týden potkali v juniorce, to bylo zajímavý.

Jakou známku si dáte za vaši premiérovou sezonu v extralize?

Byl to vachrlaté. Spíš bych z toho udělal graf. Ze začátku nahoře, pak trošku horší, konec se mi povedl. Nastoupil jsem s hodně hráči, zvykal jsem si na nové spoluhráče, plno mi jich sedlo.

Zabrzdilo vás zranění?

Chyběl jsem dva měsíce a možná to bylo k dobru. Trošku jsem popřemýšlel, měl jsem spoustu času, natrénoval jsem nedostatky.

Co vám chybělo?

Problém byl asi v hlavě, diváci, nervozita, všechno okolo. Trošku jsem se zklidnil, chodil jsem k Pavlu Sajlerovi na mentální koučink, to bylo pozitivní.

Takže jste končil bez ostychu?

Přesně tak. Přes léto se tomu budu věnovat a budu snažit jít do další sezony v Litvínově, jak jsem skončil. Ale ještě mě čeká boj o mistrovství světa osmnáctek, není konec. Ve středu máme sraz, předvedu se, chci se tam dostat. Myslím si, že na to mám, věřím si. Uvidím, jestli mě vyberou.