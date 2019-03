Šlégr, Růžička, nebo někdo další? Litvínov hledá trenéra

„Jestli jsme se nedostali do play off o kousek, je úplně jedno. S tímhle mužstvem jsme se tam měli dostat jednoznačně,“ uvědomuje si klubový šéf Jiří Šlégr, který po odvolání trenéra Milana Razýma tým v závěru sezony i koučoval. A je možné, že na střídačce zůstane.

Jak hodnotíte sezonu?

Vzhledem k tomu, že jsme se nedostali do play off, nemůžeme ji hodnotit pozitivně, to v žádném případě. Nicméně co kluci začali hrát od doby, kdy jsme změnili systém, byl hokej velice líbivý pro diváky. A na takový bychom chtěli navázat v příští sezoně. Na druhou stranu jsem rád, že jsme si ukázali, ať na konci základní části, nebo v play out, že máme budoucnost pro litvínovský klub. Velice kvalitní hráče. Budeme se jich snažit co nejvíc začlenit do áčka. Abychom byli připraveni na obměnu týmu, která přijde velmi pravděpodobně dost brzy.

Po bitvě je každý generál, ale neříkáte si, že jste měli udělat trenérskou změnu o něco dříve?

Říkat si to můžeme, ale k ničemu to nepřispěje. Jsem rád, že i v play out k tomu kluci přistoupili, jak přistoupili. Že každý zápas hráli naplno a dodržovali, co se jim řeklo. Beru si z toho to pozitivní. Jestli by to bylo jinak, kdybychom ke změně přistoupili dřív, to člověk nemůže vědět. Možná jo, možná ne.

Diskutovali jste s koučem Milanem Razýmem o herním stylu, který týmu evidentně nesvědčil?

V průběhu sezony jsme o tom nějak mluvili. Ale zase od toho máme hlavního trenéra, který by se měl řídit především sám sebou. Asi může naslouchat názorům druhých lidí v klubu i mým, ale pořád by to měl být především on, kdo je odpovědný za svoji práci. Podle toho jsme tak činili. Bohužel se nám nevedlo. Začátek sezony byl famózní, pak se staly určité věci, které nám nepomohly, a už jsme se z toho až do konce nedostali.

Poslední zápas proti Chomutovu odehráli v podstatě junioři a porazili Piráty, rovněž složené z mladíků, 4:2. Jak se vám duel plný talentů líbil?

Především bych chtěl říct, že ani jedno mužstvo určitě nedegradovalo extraligu. Bylo to velice kvalitní utkání z obou stran. My jsme samozřejmě v úplně jiné situaci než soupeř. Zareagovali jsme na to, co se jim přihodilo (střevní potíže z tataráku), tím, že jsme mimo Jurčíka a Hanzla vyndali ze sestavy všechny starší hráče a využili jsme toho, že se můžeme podívat na ty, které tady máme připravené pro blízkou budoucnost. A je pro nás jen milé překvapení, že utkání sehráli velice dobře. Vnímali, co jsme po nich chtěli, a snažili se to dodržovat.

Litvínov měl letos poprvé rozpočet 100 milionů korun. Byl na vás o to větší tlak, abyste udělali úspěch?

Tlak je vždycky. Ale nemyslím si, že rozpočet se nějak dramaticky změnil. My jen pojmenovali, kolik to je. To, že byl historicky nejvyšší, platí, ale nebylo to, že bychom měli o deset milionů víc a dělali s tím nějaké zázraky. Myslím si, že za ty prostředky jsme poskládali velice slušné mužstvo, které se bohužel nedostalo do play off. A musíme se poučit z chyb, které jsme v letošní sezoně udělali.

Kdo z hráčů vás letos zaujal, kdo naopak zklamal?

Budu mít teď tři dny individuální pohovory s hráči, nerad bych do novin pojmenovával věci, které chci pojmenovat především jim. Jak to cítím já a celé vedení klubu. Kdo co odehrál, jak měl, kdo na druhou stranu ne.

Budete měnit tým pro příští sezonu?

Je z osmdesáti procent podepsaný, takže moc se měnit nebude, budeme dotahovat jen některé věci v obraně. Já týmu věřím potom, co jsem si vyzkoušel posledních deset zápasů. Je to kvalitní mužstvo, které je pod tímto systémem schopné hrát velice líbivý hokej, který může být úspěšný. Velké změny bych od nás úplně neočekával. Spíš je to o přístupu jednotlivých hráčů k další sezoně a je potřeba si uvědomit, že taková sestava si zaslouží play off.

Už máte představu o novém trenérovi Vervy?

Pracujeme na tom, nějakou představu máme. Ale dáme si měsíc, možná i déle, než to rozhodneme. Od čtvrtka mají kluci měsíc volno. Pro mě a Pepu Beránka (sportovního ředitele) nastává práce, jak poskládat mužstvo pro příští sezonu, od trenérského štábu po celý realizační tým a kádr. Nebudeme lenošit, ale pracovat. A uvidíme, s čím pak přijdeme.

Nový kouč by měl vyznávat litvínovský útočný hokej?

Myslím, že kterýkoliv trenér sem přijde a zanalyzuje si posledních deset zápasů, kdy jsme průměrně vstřelili víc než čtyři branky na utkání a byli jsme s tím úspěšní, musí dojít k přesvědčení, že to mužstvu vyhovuje. A asi by bylo rozumné vydat se touhle cestou a pracovat na tom.

Je i varianta, že byste zůstal trenérem sám?

Je to jedna z možností. Ale nevím. Dáme tomu chvilku času. Každá práce trenéra je časově náročná, vzhledem k tomu, že jsem ještě předsedou představenstva a generálním ředitelem, je to o to víc. Pokud by to mělo nastat, lidé v kanceláři by museli přidat a vzít i pár věcí za mě. Dnes to ale neřeším, teď řeším, že se potkám s hráči, řeknu jim věci, jak by to mělo fungovat. Uvidíme, jak to vezmou a jak k tomu přistoupí. Potom budeme řešit další věci.

Vladimír Růžička jako trenér Litvínova by se vám nelíbil? Vede sousední Piráty Chomutov.

To nechci komentovat (smích).