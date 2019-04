Makáme, jedna lajna se rve za druhou, těší pardubického útočníka Kloze

Po třech odehraných utkáních v prolínačce vlastní první místo v tabulce s devíti body a úctyhodným skóre 14:2, o čemž si ještě před pár měsíci mohlo nechat zdát. V bráně má zeď z pálených cihel v podobě Ondřeje Kacetla (průměr 0,67 gólu na zápas, úspěšnost zákroků 97,80 %), všichni se tlačí před branku soupeře, doráží, brání, dohrávají souboje...

„Všechny čtyři lajny makají, jedna se rve za druhou... Přesně takhle by to mělo být,“ pochvaluje si pardubický útočník Jan Kloz.

Jeho tým naposledy v úterý rozstřílel Chomutov na jeho ledě 5:1 a dvaatřicetiletý hráč do statistik přispěl gólem a asistencí. „Jsem rád, ale hlavně, že to pomohlo týmu, to mě těší nejvíc,“ říká Kloz.

Celkem už v baráži nastřílel dva góly, přidal dvě nahrávky a připsal si minimálně bod v každém ze tří uplynulých utkání. A plní tak svou roli důležitého barážového hráče, pro kterou jej Dynamo bralo.

A probouzejí se i další. Namátkou: V tahouna se začíná profilovat Luboš Horký, v každém zápase skóroval v základní části paběrkující Jordann Perret... Všechno si zkrátka sedá tak, jak by před jarními boji o přežití očekával jen málokdo.

„Než to všechno začalo, tak proběhly nějaké společné akce. Ale už jen to samotné hraní baráže, to nás prostě nakoplo,“ vysvětluje Kloz. Pro pardubické hokejisty se vše vyvíjí náramně, ale pozor! Dynamo má sice parádních devět bodů a jako jediné v historii dokázalo vyhrát úvodní tři barážové duely, ale k záchraně potřebuje ještě minimálně dalších jedenáct bodů. A tedy nejlépe čtyři nebo pět výher ze zbývajících devíti pokusů. Sebemenší zaváhání by mohlo být fatální.

„Máme hodně zkušených hráčů, kteří podobné situace zažili, a víme, o co hrajeme. Uspokojení nepřichází v úvahu,“ slibuje Kloz.

Na druhou stranu Dynamo přesně na tohle čekalo: na tři vcelku pohodové výhry pro psychickou pohodu. Přehnaný respekt by se teď také mohl vymstít.

„Sebevědomí nám roste a ještě může být větší, ale musíme makat dál, pořád stejně,“ burcuje Kloz.

Po venkovním dvojutkání v Kladně (5:0) a v Chomutově teď na Pardubice čeká opět domácí stánek. V pátek do něj znovu se svou kocábkou připlují Piráti ze severu Čech. Začíná se v 18 hodin.