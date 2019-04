Pardubice předvádějí historický vstup do baráže. Všechno funguje, těší Krále

Co za vaší proměnou vězí?

Udělala se skvělá parta, kluci táhnou za jeden provaz, byla dobrá příprava. Všechno si zatím sedlo, proměňujeme šance, výborně chytá Kacetl. Zatím funguje všechno, jak má. Je to skvělé, ale musíme krotit euforii a do dalšího zápasu jít s pokorou.

Jak moc máte našlápnuto k záchraně?

Zvládli jsme všechny tři zápasy, máme málo obdržených gólů, to je parádní vstup. Ale pro nás se nic nemění, potřebujeme osmkrát vyhrát. Tři vítězství už máme, dalších pět musíme získat. S pokorou jdeme dál. Musíme se dobře připravit na pátek, ať je čtvrté vítězství. Teď jsme dvakrát hráli venku, pro kluky bylo těžké trávit tři dny po hotelích. Pohoda domácí postele není, všichni se už těšíme domů.

Bylo těžké naladit psychicky na baráž mužstvo, které prohrávalo?

Těžké to bylo, ale tým měl čas a připravoval se na baráž dopředu. Věděl, do čeho půjde, dobře se trénovalo, kluci tomu začali věřit.

Máte už devět střelců, to je taky plus, ne?

Je ideální, když je střelba rozložená na víc hráčů. Doufám, že to bude pokračovat dál.

Točíte všechny, to je záměr?

Jak jsme říkali už po prvním zápase, baráž je strašně dlouhá, hraje se 12 zápasů, tři týdně. Hrát to na pár lidí moc nejde, časem by únava přišla. Je fajn, že se tolik lidí dostane do hry.

Útočník Kloz si pochvaloval, že skáčete do střel. Je i obětavost klíčem k vzestupu?

Tohle je jiná soutěž, něco podobného jako play off. Tyhle věci jsou samozřejmost a bez toho to nejde. To je základ úspěchu.