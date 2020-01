Měsíc v extralize Klozovi pomohl, teď v Českých Budějovicích září

Hokejový Motor má letos hlavně v ofenzivě velký přetlak. A tak si mohl dovolit na začátku sezony uvolnit Jana Kloze na měsíc do extraligových Pardubic, kde už před časem působil. Rodák z Ústí nad Labem v úvodních šesti utkáních posbíral čtyři nahrávky a trenéři ho poslali se rozehrát. A povedlo se. Kloz v posledních týdnech září. „Jsem rád, že se mi po návratu daří. Ale myslím si, že pořád můžu přidat,“ tvrdí 32letý forvard.

S odstupem času si měsíční angažmá v Pardubicích chválí. „Opravdu mi to pomohlo. Když člověk vidí extraligu, potkáváte se na ledě s nejlepšími hráči soutěže, tak si uvědomíte, co všechno můžete zlepšit. Otevřelo mi to oči,“ přiznává Jan Kloz, který vidí další důvod zlepšení v kvalitní přípravě.

„Cítím se dobře fyzicky, to je proti předchozím sezonám velký rozdíl. Je vidět, že máme natrénováno. Ve druhých polovinách zápasů často soupeře přetlačíme. Když se člověk cítí dobře, tak jde všechno snáz,“ chválí si náročné tréninky kouče Motoru Václava Prospala.

Kloz si myslí, že v Českých Budějovicích se trénuje víc než v extraligových Pardubicích. „Troufnu si říct, že trénujeme nejvíc v celé České republice,“ přemýšlí.

Šikovného centra chválí i trenér Prospal. „Jednoznačně mu angažmá v Pardubicích prospělo. Dnes je to jeden z lídrů týmu a je úplně jedno, s kým ho nechám hrát. Podává výborné výkony, je produktivní. Přesně to jsme od něj čekali,“ hovoří kouč o Klozovi.

Útočník nejlepšího prvoligového týmu bodoval v posledních devíti zápasech, v nichž vstřelil šest branek a na dalších sedm přihrál. Svoji sérii prodloužil i v pondělním utkání v Litoměřicích, kde Jihočeši vyhráli 6:4. „Uspěli jsme venku s velmi těžkým soupeřem. Byl to trochu divoký zápas, dostali jsme sice čtyři góly, ale zase jsme jich šest dali, což je venku hodně,“ hodnotí Kloz, který se pod triumfem podepsal gólem a dvěma asistencemi.

V zápase hrály zásadní roli přesilovky. Využívání početních výhod mají oba celky nejlepší v celé soutěži, což zápas potvrdil. Litoměřice proměnily v gól tři, Jihočeši jednu. „Speciální formace často rozhodují zápasy, v play off to bude ještě výraznější. Snažíme se na přesilovkách stále pracovat,“ ujišťuje.

Českobudějovičtí hokejisté odstartují sérii tří domácích zápasů v řadě. Nejprve ve středu od 17.30 hodin přivítají Porubu, v sobotu přijede Havířov a v pondělí se Jihočeši postaví proti Přerovu. „Chceme získat maximální počet bodů. Náskok v tabulce sice roste, ale máme přísné trenéry a velkou konkurenci v týmu. Každý chce pořád vyhrávat, a když někdo nebude hrát dobře, tak ho nahradí někdo jiný,“ potvrzuje útočník Motoru.

Jihočeši drtí prvoligovou konkurenci, tabulku vedou o 33 bodů před druhým Chomutovem. Středeční soupeř - Poruba - je osmý a získal o propastných 52 bodů méně než lídr. „Zápasy s Porubou ale nejsou vůbec snadné. Vždycky se proti nám vytáhnou a mají výborného gólmana. V jiných zápasech dostanou klidně osm gólů, ale s námi je to těsné. Podobně to ale bývá s každým týmem. Všichni s námi hrají na hranici možností,“ říká Kloz, který gólem na 2:1 rozhodl v 60. minutě poslední vzájemný duel.

Uplynulé dva zápasy odehrál v obraně sedmnáctiletý Václav Svach. Nadějný mladík pravidelně nastupuje ve druhé lize za David Servis, při řadě absencí v obraně ale dostal šanci i v Motoru. „Vedl si velice dobře. Je vyhraný a nebojí se hrát s pukem. Získal i kanadský bod za asistenci. Má před sebou nadějnou kariéru,“ chválí talentovaného obránce trenér Prospal.

Českobudějovické hokejisty trápí v poslední době marodka. Mimo hru jsou obránci Niklas Pavel s Karlem Plášilem, minimálně tři týdny si od hokeje odpočine Václav Karabáček kvůli zlomenému prstu na ruce. Nastoupit ještě nemůže ani Roman Přikryl.

„Nikdo z nich se do sestavy hned tak nevrátí,“ mrzí Václava Prospala. Do hry se v Litoměřicích zapojil forvard Matouš Venkrbec, u něhož se objevily drobné problémy s tlakem a tepem.