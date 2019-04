Baráž zatím naznačila: Pardubice mají navrch. A Kladno může uspět

Tři jednoznačné výhry: 4:1 nad Českými Budějovicemi, 5:0 v Kladně a 5:1 v Chomutově. Pardubice, které v extralize prohrávaly jedno utkání za druhým, se v baráži až zázračně probraly. Špatné psychické rozpoložení, kterého se na východě Čech všichni báli, není znát.

„Já tenhle vývoj ale předpokládal, protože vím, jaká je kvalita v první lize,“ říká bývalý útočník Libor Pivko. „Nechci říct, že je Kladno s Budějovicemi o tolik horší, ale přece jenom extraligový tým má pořád dost velkou kvalitu, aby soupeře z nižší soutěže přehrával.“

Pro Pardubice bylo důležité, že zvládly první zápas. Po něm se jim zvedlo sebevědomí, které následujícími dvěma úspěchy jen posílilo. Znovu se potvrdilo, jak moc jsou v baráži důležité výkony gólmanů. A začalo se dařit i v útoku, ač do té doby bylo střílení góly téměř neřešitelným úkolem.

Tabulka baráže po 3. kole Tým Z V VP PP P S B 1. Pardubice 3 3 0 0 0 14:2 9 2. Chomutov 3 1 0 1 1 7:10 4 3. Kladno 3 1 0 0 2 2:7 3 4. České Budějovice 3 0 1 0 2 6:10 2

Podle Pivka je však příliš brzy na to mluvit o záchraně. „Přece jen zbývá odehrát ještě devět zápasů, během té doby se může odehrát ještě spousta věcí a bodů je ve hře moc.“

V hodně těžké situaci bude naopak Chomutov. Ten si sice aktuálně drží druhé místo, ale oba prvoligisté se drží hned za ním. A vzhledem k salmonele, která mužstvo postihla na konci play out, je potřeba být na pozoru.

„Já si osobně myslím, že extraligu nezachrání, spadnou a do extraligy postoupí Kladno,“ říká Pivko.

Proč? „Celá atmosféra kolem Chomutova není ideální. Spousta lidí ví, že trenér Růžička odchází. Kluci navíc nedostávali výplaty a nevím, jestli je všechno vyrovnané. Teď do toho přišla údajná střevní viróza... Nemůžu soudit, ale pokud je to pravda, tak každý, kdo podobnými problémy prošel, ví, jaké to je. Z toho se člověk hrabe minimálně čtrnáct dní, tam síla odchází strašně rychle.“



Což se pochopitelně projeví na ledě. Ovšem proč by mělo uspět Kladno, které v prvním vzájemném souboji s Chomutovem prohrálo 0:2?



Pivko takto uvažuje především díky zkušeným hráčům jako Plekanec, Jágr nebo Vampola, o které se Rytíři budou moci v těžkých bojích opřít. „Věk už nemají, ale obrovskou kvalitu pořád ano. Pořád jsou to páni hokejisti. Myslím, že v rozhodujících chvílích budou klíčové právě tyhle osobnosti. Hrajou přesilovky i oslabení, tedy zlomové situace.“

A Budějovice, ty zase nebudou schopné konkurovat?

„Konkurovat můžou, ale musí jim zachytat gólman, musí dát náhodné góly, musí si všechno prostě sednout. Přijde mi, že Budějovice i Kladno hrajou moc útočně. V zápasech, kdy jde o všechno, to takhle nejde. Je potřeba být trpělivý a počkat si na přesilovky. Přišlo mi úsměvné, když jsem si přečetl, že si týmy z první ligy stěžovaly, že ty extraligové brání. Takhle se přece hraje, když jde o všechno,“ uzavírá Pivko.