Dva „kosí bratři“ v Kometě? Proč ne, culí se starší Jakub

V modrobílém dresu už stihl tři duely a ve všech bylo vidět, že jeho dlouhé nohy někdo pořádně cepoval, protože při odchodu na zkušenou za skvělého bruslaře neplatil. Po finské péči je z něj prý ale hokejový hybrid.

„Jsem na ledě Čech i Fin. Když jsem odcházel, nebyl jsem dobrý na bruslích. Měl jsem v technice mezery a musel je zaplňovat. Ve Finsku se hodně dbá na to, aby každý výborně bruslil. Samozřejmě je to o hráči, jak k tomu přistoupí, ani tam to nejde samo. Když ale máte zájem, zlepšíte se. No a také jsem v Tampere snad nasál bojovnou mentalitu,“ líčí jeden z mladých stříbrných hrdinů mistrovství světa do dvaceti let.

Ve Finsku si každý létá, jak ho napadne

Ačkoliv si severské zkušenosti cení, začátek aktuální sezony mu nevyšel podle představ. Jeden start za Ilves v elitní Liize ani šest duelů za partnerské Koovee Tampere o soutěž níž nezastihly Kose ve formě, Kometa tak mladíka rychle zlanařila na prostor v extralize.

„A je to snad pro mě dobře. Finská liga je totiž dost neorganizovaná. Blíží se juniorskému hokeji, pět hráčů frčí za pukem, pak zase do obrany a napadat. Prostě si každý létá, jak ho napadne. V Česku jsou všichni chytřejší. A není to rychlostí hry, prostě nemusíte bezhlavě za pukem, když si ho umíte nahrát,“ básní o srovnání tuzemské soutěže s tou finskou, ve které odehrál 21 utkání.

Navrátilci zářili S mladými navrátilci má Kometa velmi dobré zkušenosti. Útočník Martin Nečas zazářil při zápůjčce z Caroliny v 38 zápasech sezony 2017/18 úctyhodnými 26 body a připsal si druhý extraligový titul. Dnes je stabilním tahounem Hurricanes. V Brně při návratu domů v sezoně 2020/21 rozkvetl i Filip Král. Ten v 57 duelech zapsal na obránce velmi dobrých 27 bodů a zaujal pozorovatele ze „svého“ Toronta Maple Leafs. Přes farmu se pak rodák z Blanska skutečně prokousal až ke dvěma startům za hlavní tým v NHL. V současnosti obléká dres Pelicans Lahti ve finské Liize, kde se čtyřmi asistencemi čeká na letošní premiérovou trefu. Jakub Kos, pokud by následoval cestu kolegů, patří v NHL Floridě Panthers.

Jeho slova jdou přitom hodně do kontrastu s tím, co nedávno hlásal o tři roky mladší bratr Ondřej. Ten je také stříbrným medailistou, zatím však „jen“ z Hlinka Gretzky Cupu hráčů do osmnácti let. V Tampere však finští trenéři piplali oba společně a Ondřejovi se v dresu Koovee daří. „Finsko si užívám. Je tam obrovská konkurence a z té vychází kvalita. Finové navíc pro hokej dělají víc,“ pochvaloval si mladší z „kosích bratří“ angažmá ještě po boku svého sourozence.

Jakub však nyní kontruje novou zkušeností z Česka. „Musel jsem v extralize trochu přepnout hokejové myšlení. Najednou jsem součástka systému. Jasně, chci si nechat svou silnou stránku v podobě bruslení a aktivního napadání. Jsou však také jiné aspekty hry, které česká soutěž nabízí, a v těch se můžu také zlepšovat,“ naráží na vyšší taktickou náročnost.

Na mladíka v Kometě dohlíží zkušený centr druhé formace Tomáš Marcinko, 190 centimetrů vysoké levé křídlo ale zaujalo také útočníka Jakuba Fleka. „Je obrovsky energický. Líbí se mi, jak do toho přináší mladickou dravost a napadání, jak nemá respekt. Věřím, že časem přidá i body a bude týmu prospěšný. Vedle Tomáše Marcinka vypadá dobře. Vytváří si šance, bude to fungovat,“ věří reprezentační útočník.

Velké naděje v Kose vkládá i kouč Jaroslav Modrý. „Je vysoký, dobře bruslí, puk mu nepřekáží, umí forčekovat, získat fauly,“ vypočítával přednosti nového svěřence už po jeho prvním utkání v Litvínově.

I když má na sobě místo dominantní oranžové barvy patřící Koovee modrobílý dres, ani tak Kos starší nezapomíná na bratra.

Jakub Kos z Komety Brno v zápase s Litvínovem

„Vždycky když jsem se posunul o úroveň výše, on za mnou hned zase doskočil. Takže jsem přešel v Ilves do juniorky a za rok jsem ho měl u sebe v lajně. Pak zase dorazil do Koovee do druhé finské ligy. Nemůžu ale říct, že bych mu šlapal cestičku, on je výborný hráč, který se rychle zlepšuje. A jestli ho nevytáhnou ještě někam výš, tak proč bychom si nemohli zahrát vedle sebe tady v modrobílé. Možné je přece všechno,“ maluje si obnovení spolupráce s mladším sourozencem. „Vždyť je to teď všude, v Litvínově jsou (David) Kaše a (Ondřej) Kaše, tak proč by v Kometě nemohli být Kos a Kos.“