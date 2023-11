Kos po debutu: Extraliga je chytrá, ve Finsku se lítá od ničeho k ničemu

Ze země tisíce jezer, kde působil v Ilvesu, přiletěl Kos o víkendu a poprvé za Kometu nastoupil v úterý. A rovnou se proháněl ve druhém, Marcinkově útoku s levým křídlem Kohoutem.

„Dostal jsem super spoluhráče,“ pochvaloval si je dvacetiletý útočník. „Celkově jsou tady zkušení hokejisté, poslouchám jejich rady. Cokoli mi řeknou, to si chci vzít k srdci a zlepšovat se.“

Během zápasu se předvedl dvěma střelami a jedním hitem. „Kdybych první pokus dal výš, mohl být hned gól,“ vyčítal si hráč, který narostl na 190 centimetrů. A také svou postavu využívá v soubojích: „Snažím se bruslit, napadat. Teď už jen proměnit šance.“

Brněnský trenér Jaroslav Modrý si počínání junáka pochvaloval. „První utkání v extralize si budeš pamatovat celý život. Je to zápas pro všechny, co ti pomohli v hokejovém růstu. Jsme rádi, že s ním můžeme pracovat, ten kluk má potenciál,“ řekl kouč Komety. „Jeho výkon byl výborný. Je vysoký, dobře bruslí, puk mu nepřekáží, byl dobrý na forčeku, faulovali ho a my díky tomu měli přesilovku. Samozřejmě se sžívá s novým stylem hokeje, to bude chvilku trvat.“

V Ilvesu Tampere působil rodák z Kuřimi od sezony 2019/20. A okusil i finskou ligu dospělých, byť letos naskočil jen do jediného zápasu. „Extraliga je chytřejší, hráči vědí, kam se postavit. Ve Finsku se spíš lítá od ničeho k ničemu,“ srovnal nejvyšší soutěže hráč, kterého do NHL draftovali Florida Panthers.

Janis Jaks se řítí na plexisklo poté, co ho dohrál Martin Kohout (vpravo), vlevo je Jakub Kos.

Teď se však snaží prorazit v klubu, který ho hokejově vychoval. „V Kometě jsem strávil krásné roky,“ svěřil se při oznámení comebacku.

Po premiéře se mračil, cítil však i naději: „Když se prohraje, je to hořké. Ale odevzdal jsem maximum jako všichni z našeho týmu. Pozitivní je, že jsme to ani za stavu 1:4 nezabalili. Zápas byl nahoru dolů, což úplně hrát nechceme. Chceme být dobří dozadu ve všech pěti hráčích, to je ponaučení do příštích utkání. Myslím, že náš tým je hodně silný a hodně kvalitní.“

Na letošním mistrovství světa hráčů do 20 let přispěl Kos ke stříbru dvěma góly a třemi asistencemi.