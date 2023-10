Kometu posílil juniorský vicemistr světa Kos, hostuje z Ilvesu Tampere

Kuřimský rodák Kos prošel mládežnickými týmy Komety a v roce 2019 se vydal do Ilvesu. Dva roky nato ho draftoval do NHL klub Florida Panthers. Na letošním MS hráčů do 20 let přispěl Kos ke stříbru dvěma góly a třemi asistencemi. V tomto ročníku odehrál za Ilves ve finské lize pouze jedno utkání.

„Jsem moc rád, že se vracím domů a do míst, které dobře znám. V Kometě jsem strávil krásné roky a už se nemůžu dočkat, jak s týmem vyjedu na led. Znám pár kluků, s Brnem jsem byl často v kontaktu, nejdu do neznáma,“ uvedl Kos.