Jágr vypěnil z kousavých komentářů. Vykašlat se na hokej, měli jsme klid, napsal

Rytíři, kteří jsou připoutaní na předposlední, tedy barážové pozici, se mohli k tabulkovému sousedovi přicvaknout na bod. Takhle se mezera na pozice znamenající přímou záchranu zvětšila na sedmibodovou.

„Chápu, že všichni chcete, aby mužstvo vyhrávalo, to já také,“ naťukala do počítače slavná osmašedesátka. „Hrajeme ale celou sezonu venku, mužstvo se skládalo, když většina hráčů byla rozebraná. Momentálně máme osm hráčů zraněných a dva se vrátili po měsíci a dvou,“ vysvětloval Jágr nespokojencům.

Kladno v Litvínově ztratilo první třetinu o dva góly, ale ve druhé díky drtivému tlaku dokázalo vyrovnat na 3:3. Sám Jágr se druhou asistencí podílel na premiérové extraligové trefě obránce Jiřího Ticháčka. „Velký milník pro mě, zvlášť když mi nahrály dvě legendy,“ zmínil Ticháček i centra Tomáše Plekance.

Litvínovský brankář Denis Godla (vpravo) zasahuje proti šanci Kladna.

Rytíři ukazují, že v extralize stačí, jen nedokáží stabilitu hry udržet celý zápas. Podobně jako Litvínov, i Liberec v pátek dusili ve 2. třetině, tehdy dokázali ve svém chomutovském azylu jen snížit z 0:3 na 2:3. „Je to pořád dokola. Už kolikátý zápas hrajeme vyrovnaně, umíme se soupeři držet krok, vidíme, že nehrajeme žádné druhé housle, ale bohužel rozhodují detaily. A v těch byl Litvínov lepší,“ stýskal si Ticháček.

Jágr by si ovšem představoval větší podporu od fanoušků, tedy aspoň co se sociálních sítí týče. „Někdy nám osud nepřeje, ale já bojuji dál. A budu, dokud to půjde. Ne za sebe, ale za Kladno,“ vzkázal v komentáři veterán, který v únoru oslaví padesátku. „Ale když čtu názory některých fanoušků, co vše je špatně, tak si občas říkám, jestli jsem se na to neměl dávno vykašlat. Mohli jsme mít všichni klid. Hokej by tu dávno nebyl, to mi věřte.“