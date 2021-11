Litvínovský Gerhát: Jsme strašně labilní, hlavně doma je to stres

„Připadá mi, že jsme v některých situacích nepoučitelní. Třetí zápas doma, co ztratíme dvougólové vedení. Tentokrát jsme to sice dotáhli k výhře, ale celkově za tím musíme jít mnohem víc. V naší situaci je to boj o život!“ říkal nezvykle důrazným hlasem litvínovský kouč Vladimír Országh.

Naštvalo ho, že Verva ztratila vedení 3:1, a výhru pak se štěstím zachraňovala ve třetí části zápasu. „Musíme být koncentrovaní každé střídání, dělat ty malé věci, detaily, které nám utíkají od začátku sezony. Máme ohromný problém při hře bez puku. Když můžeme jít s pukem dopředu, tak to jde, ale když ho ztratíme, máme obrovský problém se souboji, s bruslením. Hokej se hraje 90 procent bez puku, a my tam máme neskutečné rezervy,“ vyčítá kouč.

I hráči si uvědomují, že herně to pořád není ono. Kladnu Verva dovolila 41 střel! „Nebylo to vůbec ideální. Nevím proč, ale doma jsme v nějakém stresu. Fakt tomu nerozumím. Doma musíme zápasy jednoduše zvládat, ale my je letos absolutně nezvládáme. Položíme se z každého gólu nebo nepovedené situace,“ nechápe útočník František Gerhát. „Řadu utkání jsme vedli o dva tři góly, ale stejně z toho bylo drama, nebo nám to dokonce uteklo. Musíme se zlepšit, dostat se s psychikou jinam. Teď jsme strašně labilní a každá nepodařená situace nás dává dolů,“ klopil hlavu Gerhát.

Proti Kladnu se střelecky prosadil teprve poprvé v sezoně. „Gól potěší každého hráče, ale já už ve své situaci vůbec nemyslím na to, kolik mám bodů. Vím, co je moje práce v tomto klubu,“ říká pracant s defenzivními úkoly.

Když Kladno začalo otáčet bitvu z ligového suterénu, byla i v něm malá dušička. „Můžeme být rádi, že nám ve druhé části nedali ještě jeden gól, tam by se asi zlomil zápas. V naší psychické pohodě bychom to těžko otáčeli,“ uvědomuje si.

Naštěstí pro Vervu už Kladno čtvrtý gól nepřidalo, naopak ve třetí třetině inkasovalo. Mezera mezi třináctým Litvínovem a čtrnáctými Rytíři tak je po 20. kole extraligy sedmibodová.

„Jsme strašně rádi za výhru, ale víme, že výkon nebyl dobrý. Chceme být v tabulce úplně někde jinde, a ne se před každým zápasem strachovat, jestli se k nám někdo přiblíží, nebo ne. Hokej nám teď nejde snadno, musíme ty zápasy zlomit nějakou maličkostí na naši stranu. Musíme dostat do hlavy jiné myšlenky, pak máme šanci, že se posuneme do středu tabulky,“ věří Gerhát.