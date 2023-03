S bídnou sérií na Liberec. Jeden zápas může vše změnit, věří plzeňský kouč

Nejprve desátým gólem v sezoně srovnal utkání proti mateřským Českým Budějovicím na 2:2. V závěru pak hokejový útočník Tomáš Mertl při power play vykřesal naději, pět minut před koncem snižoval na 3:4. Jenže co naplat, kotouč poté do odkryté plzeňské branky poslal odchovanec Škody Filip Přikryl a Plzeň znovu prohrála.

„Moje góly nepomohly,“ smutnil po utkání šestatřicetiletý Mertl.

Devět porážek v řadě v závěru základní části. Co teď s tím?

Ta série není dobrá. Ale teď to skončilo, musíme se znovu připravit a jít do toho jinak. Předkolo bude jiný hokej než proti Budějovicím, což byl hokej nahoru dolů, z jejich strany to bylo hodně uvolněné. V předkole to bude samozřejmě větší boj. Loni jsme do něj šli my z páté příčky a hned vypadli. Vše, co bylo, se maže. Může se nám povést první zápas a ten nás zase nakopne.

Plzeňský Tomáš Mertl (vlevo) a litvínovský Nicolas Hlava soupeří, kdo si doskočí pro puk.

Osm kol jste čekal na gól, teď jste vstřelil hned dva a jen kousek vám scházel k hattricku. Se svým výkonem jste spokojený?

U prvního gólu jsem trochu uchvátal zakončení. Naštěstí mě ale neodstavili od puku a já ho mohl ještě dorazit. U druhé branky jsem sledoval, kam letí odražený kotouč a se štěstím jsem ho ze vzduchu dorazil. Mohl jsem přidat i další trefu, k hattricku chyběla asi šikovnost.

Pohoda je dávno pryč, i to se projevuje na vašich hokejkách?

Tíha tam určitě je. Snažíme se to zlomit, bohužel se nám to nedaří. Proti Budějovicím jsme začali dobře, hned při prvním střídání skórovali, ale zase to nedopadlo dobře. Motor byl nejspíš uvolněnější, na začátku na dali také poměrně šťastný gól od mantinelu po teči. Nezlomili jsme špatnou sérii, teď se musíme přichystat na další fázi.

V předkole vás čeká Liberec, který pro změnu devětkrát v řadě vyhrál. Favorit je jasný, souhlasíte?

Ano, Liberec je jednoznačným favoritem. Je to velice hokejový tým. Mají dobré přesilové hry, na které se musíme připravit. Ale třeba nám kvalitnější hokej prospěje. V play off rozhodují detaily a myslím si, že lépe se hraje s týmy z vrchu než ze spodku tabulky.