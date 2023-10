Vrána: Proslov jsem v kabině neměl, všichni jsme si k prohrám něco řekli

„Tak to si ani nepamatuji. Je to dlouho, bylo mi šestnáct,“ řekl útočník, který je v extralize jedenáctou sezonu. Zbylé roky působil v zahraničí včetně NHL.

Za Oceláře odehrál 236 utkání, získal s nimi minulé čtyři tituly. „Hodně to utíká,“ povzdechl si po výhře nad Mladou Boleslaví 4:1.

To vítězství bylo hodně vydřené. Souhlasíte?

Bylo. Po těch dvou prohrách jsme se chtěli vrátit k tomu, co chceme hrát. Některé věci jsme zjednodušili, dodržovali jsme, co jsme měli, a to se vyplatilo.

Po porážkách s Hradcem Králové 0:5 a v Litvínově 4:6 jste měli pět dní, abyste se zvedli. Zdá se, že vám pauza pomohla.

Evidentně trošku asi jo. Ale všichni jsme si byli vědomi, že nemůžeme dostávat tolik gólů. Dát v Litvínově čtyři branky a nebodovat... Ani dnes to od nás ještě nebylo optimální, ale máme body.

Měl jste jako kapitán po těch prohrách proslov v kabině?

Ne. Všichni jsme si k tomu něco řekli. Nás starších je tam více. To, co si ukážeme na poradách s trenérem, musíme všichni dodržovat.

Trenér Zdeněk Moták říkal, že nesmíte moc vymýšlet. Byl hlavní pokyn zjednodušit hru?

To se vždycky tak říká, že není potřeba vymýšlet. Jo, řekli jsme si, že si nebudeme věci zbytečně komplikovat.

Hráči Třince se radují z gólu. Uprostřed autor gólu Marko Daňo.

Na konci druhé třetiny jste se srazil s Ondřejem Romanem. Těžce jste se z ledu zvedal, ale utkání jste dohrál. Pamatujete si na ten střet?

(Směje se) Pamatuju. Nějak jsem se otáčel od kotouče, možná to byla moje blbost. Ondra se mi potom omlouval, protože se známe (hráli spolu ve Vítkovicích – pozn. red.). Říkal, že si mě všimnul v poslední chvíli. Nedá se nic dělat.

Na nedělní utkání s Karlovými Vary budete připravený?

Trochu mě teď bolí hlava, ale doufám, že budu v pohodě.

Asi bylo štěstí, že jste se srazil s Ondrou Romanem a ne s nějakým hromotlukem.

Je to možné. Tím, že se známe, možná trošičku i ubral. Ale říkal, že mě neviděl.

Trenéři promíchali vaší sestavu. Pomohlo k výhře i to?

Nevím, to musíte říct vy. My někdy v tom zápase spoustu věcí nevnímáme. Některé věci jsme změnili, dali jsme tomu trošku impuls a bereme body. To je důležité.

Měli jste dost šancí. Trápí se Třinec momentálně i v koncovce?

Dali jsme čtyři góly... Mohli jsme šancí proměnit více a dostat se do většího náskoku, být ve větší pohodě. Jsem rád, že Dan Kurovský, který měl velkou šanci z brejku udržel při té další chladnou hlavu a i trošku se štěstím dal gól. Odskočili jsme na dva góly, což bylo v tu chvíli cenné. Škoda, že jsme si nepomohli přesilovkou, ale dali jsme čtyři branky a vedení udrželi.

Zaměřili jste se v tom utkání více na obranu?

Přesně tak. Nebylo úplně zapotřebí nasázet více gólů, ale hrát zodpovědně dozadu, to co chceme. A být zodpovědní na ledě. To jsme splnili.