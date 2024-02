Místo výhry guláš, šílel Skrbek. Kladno dvakrát inkasovalo při power play Plzně

Přitom dlouho se zdálo, že kladenské zmrtvýchvstání bude pokračovat. Extraligový odpadlík se pátečním úspěchem 3:2 v prodloužení na ledě Komety nadechl a uťal bolestivou sérii 17 porážek. Bojovným výkonem proti Plzni dokonce strhl ke spontánnímu fandění i svůj jinak mlčící kotel, který drží tichý protest proti letitému vrávorání na pomezí extraligy a první ligy.

„Jsme rádi, že naši skalní fanoušci nás neopustili a jsou s námi. Tenhle zápas pro ně může být alespoň malá odměna, náplast na výkony v poslední době. Vážíme si jich!“ vzkázal kapitán Radek Smoleňák; diváků se sešlo zase málo, jen 1 637.

Obrat Plzně 57:49 Rekonen 2:3 (situace 6 na 5), 58:16 Holešinský 3:3 (situace 6 na 4), 62:05 Holešinský 4:3 (situace 4 na 3) Program Kladna Mladá Boleslav doma, Třinec doma, Litvínov doma, České Budějovice venku, Karlovy Vary doma

Všechno vypadalo pohádkově až do chvíle, kdy Plzeň odvolala brankáře Hlavaje. A pak už to šlo ráz na ráz. Dvě minuty a 11 sekund před sirénou snížil Rekonen, zároveň frustrovaný Američan Martenet krosčekoval jednoho z hostů a vyfasoval pětiminutový trest plus do konce zápasu.

V pokračující power play zvýrazněné o přesilovku v čase 58:16 srovnal Holešinský a stejný hráč početní výhodu využil i v prodloužení.

„Celou sezonu se nám hra bez brankáře nedařila, dostali jsme při ní jedenáct nebo dvanáct gólů. Poslední dobou se na to hodně soustředíme a jsme rádi, že jsme to konečně zvládli,“ jásal hrdina obratu Adrián Holešinský, slovenský bronzový olympionik.

Zato Rytíři se chytali za hlavu, další nevídaný kolaps vstřebávali těžko. „Místo tří bodů máme jeden. Darovali jsme soupeři pětiminutovou přesilovku, ve které bohužel dvakrát skóroval. Hloupost, jaká se absolutně nesmí stát. Přitom zbytek lidí, kteří chodí, nám zrovna fandil,“ šílel Skrbek z promarněné šance na nápravu reputace. „Tohle utkání prostě charakterizuje celou naši sezonu. Až na ten konec jsme ho neodehráli vůbec špatně.“

Jenže detaily mužstvu majitele Jaromíra Jágra unikají. „Než jsme dostali branku na 2:3, oni odvolali gólmana, my vyhráli buly, ale chtěli jsme dát gól sobecky přes celé hřiště do prázdné brány. Plzeň puk chytí a hned na to branka,“ vyčítal Smoleňák. „Přitom na to, že jsme měli málo lidí, hráli na tři pětky a někteří kluci se ani necítili dobře, byl výkon dobrý.“

Zmar Jakuba Klepiše.

Situace Kladna už je kritická, z baráže ho dostane jen zázrak. Chybí pět kol a na předposlední Mladou Boleslavi ztrácí 12 bodů, v pátek ji hostí. „Bude to asi zápas poslední naděje,“ míní útočník Martin Procházka, byť i po výhře by zůstala šance na přímou záchranu spíš v oblasti utopie.

I proto kapitán Smoleňák zavelel: „Potřebujeme udělat všechno, abychom v závěru byli silní a vyhrávali co nejvíc zápasů. Pro naše sebevědomí. Musíme být zodpovědní vůči týmu, vůči tomu, jaké logo na dresu máme. V momentě, kdy si někdo chce udělat něco navíc, tak to nepovažuji za týmové. Pořád bojujeme za Kladno a musíme se snažit, abychom příští zápas byli zase lepší a posouvali se.“