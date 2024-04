Kladno před barážovými odvetami: Není hotovo, už nesmíme hrát harakiri

Mužstvo hrající legendy Jaromíra Jágra složilo prvoligového krále nejdříve 4:1, pak ho i s gólovým přispěním svého majitele vyprášilo 7:2. Série se stěhuje do brněnské arény, kde Valaši našli azyl kvůli nevyhovujícímu Lapači. Střetnutí číslo tři a čtyři se hrají v neděli a pondělí.

„Ještě nás čeká dlouhá cesta, pořád musíme vyhrát dva zápasy, takže musíme šlapat dál,“ burcuje kladenský útočník Martin Procházka. „Dýchá se nám o trošku líp, ale ještě to nic neznamená,“ přidává i Smoleňák.

Sedm gólů ve čtvrtečním boji, to je psychický doping pro Rytíře, ovšem jejich kapitán i v tomhle našel mouchy: „Měli jsme hodně šancí, abychom dali gólů i víc, ale mohl je vstřelit taky Vsetín. Pro fanoušky to bylo asi zábavné, ale nemůžeme hrát takhle nahoru dolů, to je harakiri. Super, vyhráli jsme, ale jsou tam věci, které nechceme vidět.“

Na ledě už se přiostřilo, poznal to i Smoleňák, kterého loktem do hlavy knokautoval útočník Vít Jonák. „Myslím, že pán na Vysočině se na to bude muset podívat,“ zvěstoval kladenský mazák po zápase a šéf disciplinárky Viktor Ujčík skutečně trestal, Jonákovi zastavil činnost na jedno utkání. „Ale zároveň to byla moje chyba, musím vidět, že tam je. A já se nepodíval.“

V kategorii silvestrovských pak skončil atak vsetínského obránce Romana Staňka na kladenského beka Ondřeje Slováčka. Přepadl totiž přes mantinel a ustlal si na kladenské střídačce pod noha soupeřů. „Chtěl vytrestat Sloviho, ten chytře uskočil,“ bavil se i Smoleňák. „Každý takový moment v play off je fajn a mužstvo povzbudí, všichni jsme si k tomu na střídačce něco řekli.“

Vsetínský zadák Jakub Teper dosavadní průběh baráže shrnul: „V extralize se každá druhá chyba potrestá, ne jako v první lize. A my jich děláme strašně moc, to se nám nestávalo. V rychlosti rozdíl není, asi jde o důraz na puku a využívání šancí. Když budeme plnit, co máme, půjde to.“

V hale brněnské Komety bude dvakrát vyprodáno. „Přijede tam celý Vsetín, u nás jsme viděli, jak výborné fanoušky mají. Bude to pro nás další výzva. Spousta našich kluků ještě před takovou kulisou nehrála. Uvidíme, jak se s tím popereme,“ je v očekávání Smoleňák.

„Asi tam bude fantastická atmosféra. Ale ta byla u nás doma díky našim fanouškům taky,“ uklonil se Procházka i natřískanému ČEZ stadionu.

Jaký rozdíl oproti závěru základní části, kdy kotel spustil tichý protest, čímž vyjádřil nespokojenost s dlouhodobou bídou Rytířů. Teď už je zase atmosféra třeskutá.

„Já jsem tady vyrostl, Kladno je hokejové město, teď to lidé ukazují. Atmosféra je báječná, proto jsem se vrátil, chtěl jsem ji zažít,“ vyznal se Smoleňák, který v říjnu přišel z Hradce Králové. „Fanoušky jsme ze zimáku vyhnali svými výkony. Jediné, jak je sem vrátit a odvděčit se jim, je, že budeme hrát dobrý hokej a budeme lézt po čtyřech. Vždycky je fajn, když město žije hokejem, pak si mají lidi o čem povídat. My je tady chceme a potřebujeme.“

Oni zase chtějí extraligu. Zajistí si ji Kladno už v Brně?