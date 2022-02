Hrehorčák: Olympijský bronz musejí kluci oslavit s celým národem

„Je to krása. Je to historický úspěch pro Slovensko. Něco nepopsatelného,“ řekl třinecký útočník Patrik Hrehorčák, jenž v minulosti také reprezentoval.

Jak jste u televize utkání o bronz prožíval?

Určitě všichni, kdo se na to dívali, měli husí kůži po celém těle. V roce 2010 (Slováci ve Vancouveru v duelu o třetí místo podlehli Finsku 3:5 – pozn. red.) byli v národním týmu Gáborík a Demitra a skončili čtvrtí. Pamatuji si to, jako by to bylo včera. Úplně krásně se mi to vrátilo a jsem rád, že chalani, kteří byli v Pekingu, makali jako jeden tým.

Nemrzí vás, že jste u toho nebyl?

Mrzí. Určitě. Ale ten tým byl velmi dobře poskládaný. Od mladých chlapců přes střední generaci až po ty starší. Fakt super. Každý, kdo tam byl, si úspěch zasloužil. Velmi jsem jim přál.

Co jste říkal výkonům mladíka Juraje Slafkovského?

To je něco neskutečného. Poznal jsem ho loni před mistrovstvím světa. Je talent od přírody. Má nastavenou hlavu, že chce hrát hokej, NHL, a jde si za tím. Krásně mu to sedlo. Ostatně sám řekl, že teď by dal gól i z řady u bufetu. Tak to je. Vystřelil i z rohu a byl gól. To přineslo podle mě mužstvu třetí místo. Hráč, který dá sedm branek za turnaj, v sedmnácti letech, klobouk dolů.

Poznal jste i kanadského trenéra slovenského výběru Craiga Ramsayho. Jaký je?

Craig... Ten má přesně daný cíl. Co chce hrát, jak chce hrát. Nechce bránit, chce útočit, ať hrajeme proti Kanadě, Rusku, nebo Německu. Vždy má stejný systém a všichni hrají naplno. Parta je semknutá. Dokázal vytvořit tým, který se zocelil, což podle mě vyhrálo.

Slovenští hokejisté a jejich týmové foto po zisku bronzových medailí na olympiádě v Pekingu

Byl jste s někým v kontaktu?

Velmi dobří kamarádi jsme s Milošem Romanem. Každému jsem ale gratuloval, protože je to fakt historický úspěch pro Slovensko, pro takovou malou zemi. Slovensko se v tomto čase korony semklo. Jsme hrdi na chlapce, co tam byli.

Už jste přemýšleli, jak olympijské medailisty v Třinci uvítáte?

Tak, že rovnou půjdou v pátek na zápas (směje se). Ale vážně... Nevím, kdy přijedou. Určitě budou muset dát něco do kasy. To má Erik Hrňa (pokladník) pod kontrolou. Už jim psal, že si mají promyslet částku, kterou přispějí, protože olympijská medaile ještě v kabině nebyla. Asi je to vyjde draho.

Psali vám, jaký mají program?

Na Slovensko se vracejí v pondělí... A co se bude dít tam, nevím.

Takže myslíte, že se do pátku vrátí, protože oslavy asi budou velké?

Nevím, jak dlouho na Slovensku budou. Takový úspěch se ale musí oslavit, s fanoušky, s celým národem. Jen doufám, že dorazí co nejdříve.

Určitě i pro to, že neúčast reprezentantů byla na třineckých výsledcích znát, že?

Proč jsou na olympiádě? Jsou to nejlepší hráči Slovenska a Česka, tak bych asi odpověděl takto. Jasně, bylo to citelné oslabení.