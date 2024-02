Pardubice příliš Spartu nepotrápily. Tak to má vypadat, pochvaloval si Kousal

Všechno podstatné se vlastně událo mezi čtrnáctou a patnáctou minutou. Domácí bek Tomáš Dvořák nejprve během první přesilovky Sparty v závaru před vlastním gólmanem posunul branku, jenže tou dobou do puku šťouchl Pavel Kousal a ještě než rozhodčí přerušil hru, přešel brankovou čáru. Po poradě s videem pak sudí gól uznali.

„Když gólman ten puk vyloženě nedrží, tak by to mělo platit. Willda (brankář Pardubic Roman Will) sám říkal, že vůbec nevěděl, kde ten puk byl. Já ho viděl, takže jsem ho poslal do branky. Už se nám to takhle stalo asi potřetí,“ hlásil spokojeně sparťanský útočník Pavel Kousal.

Ten tak odpověděl na úvodní zásah Patrika Poulíčka, vyrovnal na 1:1 a vyloučený Matej Paulovič se vracel na led. Jenže hned nato vzešel v platnost Dvořákův dvouminutový trest za zmíněné posunutí branky a Sparta rozhodla. Za necelou minutu se za asistence Kousala prosadil Jakub Krejčík.

„Z přesilovky jsme dali všechny góly, za to jsme moc rádi. V Pardubicích jsme chtěli vyhrát,“ těšilo Kousala.

Domácí v zápase ničila hlavně marodka. K zraněným ofenzivním lídrům Lukáši Sedlákovi a Martinu Kautovi přibyl ještě Tomáš Hyka, chyběl taky defenzivní důraz Adama Musila. Pardubická hra tak postrádala jakýkoli nápad.

Na Jakuba Kováře ani později střídajícího Josefa Kořenáře nešla prakticky žádná nebezpečná střela ze slotu a vlastně ani odjinud. Nepomohla ani poměrně dlouhá power play.

Sparťanský útočník Jani Lajunen se snaží vypíchnout kotouč Patriku Poulíčkovi.

„Mělo by to takhle vypadat pokaždé, že soupeř nebude mít žádné střely z mezikruží. Ať to chodí od mantinelu a tam si to gólman najde,“ nabádal Kousal.

Pardubické naděje na body pak definitivně pohřbil další Kousal v zápase – Robert, který se necelou minutu před koncem nechal vyloučit za vysokou hůl a vztekání na trestné mu nepomohlo. Opět s pomocí Pavla Kousla přidal definitivní pojistku někdejší pardubický útočník Jan Buchtele.

Premiéru ve sparťanském dresu si odbyla zámořská posila Zack Kassian. V utkání rozdal pár tvrdých hitů, ze čtvrté lajny šel na led jedenáctkrát a odehrál lehce přes deset minut. „Jeho ani další posily bych ale hodnotit nechtěl, to dělám nerad,“ odmítl Kousal.