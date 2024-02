Sedlák, Kaut, Pánik, Zohorna... Pardubické Dynamo brzdí marodka

Hokejové Dynamo myslí na titul a se současným kádrem na to má plné právo, aktuálně se však ukazuje, že pokud má k naplnění hlavního cíle dojít, nesmí se doslova nic pokazit. Hvězdy musí zůstat zdravé. Jinak je zle. Třeba do Olomouce by za normálních okolností Pardubice vyrazily pro povinné tři body, což dokládá i prosincová výhra nad Hanáky 8:2. Jenže právě tehdy hráli Východočeši kompletní, zato teď v neděli chybělo hned několik klíčových hráčů.