Gólovou tahanici spustila bouřka v kabině Olomouce. Nakoplo nás to, říká Dujsík

A dál se drží v top čtyřce, dvěma odloženým zápasům navzdory.

„Dříve jsme to chtěli uhrát na jeden dva góly,“ připouštěl v nedávném rozhovoru pro MF DNES kapitán Mory Jiří Ondrušek. Teď se jeho spoluhráčům povedla věc dlouho nevídaná. Po tristní první třetině (0:1), v níž kohouti jen sedmkrát vystřelili, nasázeli v prostředním dějství čtyři branky a zápas otočili.

„V první třetině jsme nevyhráli jediný souboj a všude jsme byli druzí. Pak jsme začali trošku jinak, obrátilo se to, čímž jsme překlopili zápas na naši stranu,“ věděl kouč Mory Jan Tomajko.

„A to je přesně ten rozdíl. Soupeř z takové třetiny dá čtyři branky, my jen jednu,“ lamentoval trenér Litvínova Vladimír Růžička, jehož tým už šest zápasů nevyhrál.

Lukáš Klimek z Olomouce se raduje z gólu.

Po změně stran nejprve ve 25. minutě ihned po vyhraném buly vypálil Navrátil a kotouč hostujícímu Tomkovi propadl za záda. Z přesilovky následně mířil přesně Káňa a v posledních třech minutách druhé třetiny si své první góly letošní sezony připsali beci Švrček a Dujsík.

„Vstup od nás nebyl dobrý, i když jsme si na tom chtěli dát záležet. Litvínov nás ve všem předčil. Hodně hluboko nás forčekovali, neměli jsme prostor na rozehrávku. Pak přišla bouřka v kabině, to nás nakoplo,“ přiznal obránce Tomáš Dujsík, autor vítězného gólu.

„Nějak to tam vyplavalo, přede mnou byla samá ležící těla, tak jsem se modlil, abych nikoho netrefil. Pral jsem to do volného prostoru, ale byl tam trošku chumel,“ popisoval gólovou situaci.

Ve třetí třetině se ale Olomouc i podle Dujsíkových slov zatáhla a dala Litvínovu příležitost zápas zdramatizovat. V rozmezí dvou minut dvakrát přesně pálil Patrik Zdráhal a posledních deset minut se Morávka strachovala.

„Zbytečně jsme si to zkomplikovali vyloučením, dostali jsme gól a trošku jsme zpanikařili. Ale závěr zápasu jsme sehráli líp,“ okomentoval Tomajko.

Pojistku přidal čtyřicet vteřin před koncem gólem do prázdné brány Jan Káňa, který po faulu Jakse zakončoval v pádu.

Joshua James Mácha slaví první branku v dresu A týmu Olomouce.

Kohouti mají stále nejlepší defenzivu napříč extraligou, kladné skóre plus deset a v průměru dva body na zápas. „Jsme za to hrozně vděční. Pokorně šlapeme dál,“ usmál se Dujsík.

Jak se jen Olomouc změnila...

Beze změny ovšem zůstaly kvalitní výkony brankářů. A je jedno, koho trenérské duo vyšle čelit hladovým sokům. V pátečním duelu museli do permanence oba maskovaní muži domácí soupisky.

V šestnácté minutě upláchl do přečíslení litvínovský Abdul, jenže příliš spekuloval a místo přihrávky nakonec došlo ke zdánlivě neškodné kolizi s gólmanem Konrádem i bekem Švrčkem. Slovenský brankář se těžko zvedal z ledu, pak se několikrát protahoval. A do druhého dějství už nenastoupil vůbec.

„Ze zdravotních důvodů musel odstoupit, více k tomu neřeknu,“ sdělil Tomajko. Víc než obstojně ho ovšem zastoupil Jan Lukáš. Hned po pěti minutách na ledové ploše za stavu 1:1 po hbitém přesunu skvěle vyrážečkou zneškodnil střelu Berky, jež mířila do odkryté brány.

A už v neděli možná půjde do boje na domácím ledě znovu. Olomouc od 17.00 hostí Plzeň, která se zatím v novém ročníku trápí.