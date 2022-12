Škoda vyhrála už šestkrát v řadě. Nálada v kabině je výborná, těší Poura

Právě on v 53. minutě připravil vyrovnávací trefu pro Holešinského na 4:4. Slovenský forvard si s pukem vyjel na střed a poslal ho nad vyrážečku brankáře Mory Konráda.

„Bláznivé utkání,“ ulevil si trenér Škody Petr Kořínek. „Třikrát jsme prohrávali, musím kluky pochválit za vůli zápas zvrátit. Olomouc hrála velmi dobře, my jsme z dvaceti střel dali pět gólů, což je výtečná produktivita. Ale střeleckých pokusů musíme mít víc,“ doplnil kouč.

0:1, 2:1, 2:3, 3:3, 3:4, 5:4 - tahle bitva nabídla skvělé zápletky. Poslední plzeňský obrat v čase 53:34 dokonal důraznou dorážkou kapitán Schleiss. Za dvě minuty mohlo být znovu srovnáno, před brankářem Svobodou zůstal osamocený Navrátil. Jenže v jasné šanci selhal. „Plzeň hraje nyní výborně, má skvělé reakce na odražené puky. Nemůžu vůbec říci, že jsme hráli špatně, bohužel, konec je pro nás nešťastný,“ povzdychl si olomoucký asistent Boris Žabka.

Domácí útočník Pour naskočil po návratu ze zámoří hned do elitní formace a na další gól v extralize čekal necelých 19 minut. V přesilovce pět na tři ranou do horního růžku srovnal na 1:1. „Cítil jsem se skvěle, mančaft funguje a nálada v kabině je výborná. Jsem rád za důvěru a budu dělat všechno pro to, abych ji splatil. Skoro pořád jsme dotahovali, téhle výhry si musíme vážit,“ hlásil Jakub Pour, který na ledě strávil bezmála třiadvacet minut.

Slovenský reprezentant Holešinský kromě důležité branky na 4:4 zapsal proti Olomouci ještě dvě asistence. Duel nedohrál, v závěru po vzájemném píchnutí holí vyfasoval s hostujícím Káňou trest na pět minut a do konce utkání. I tak mohl kromě výhry oslavit i podpis nové smlouvy, v dresu Škody by měl působit až do konce sezony 2024/25.

„Od prvního dne se v Plzni cítím skvěle. Je tady výborné vedení, super parta v kabině. Jsem rád, že mám budoucnost vyřešenou,“ vzkázal Adrián Holešinský, který válí ve druhé útočné formaci s Malátem a Suchým. „Adrián je super hráč, i s Malátísem nám to společně sedlo. Snažíme se pro tým udělat co nejvíc,“ prohlásil Suchý.

Útočník Plzně Filip Suchý pálí přes olomouckého obránce Jiřího Ondruška.

Ten na první gól v sezoně čekal 13 kol, nyní už je na šesti trefách a osmi asistencích. „Poprvé mi to tam spadlo zrovna v Olomouci po šťastném odrazu. Ale pořád jsem věřil, že se to zlomí. Teď máme vítěznou sérii, jako tým hrajeme kompaktně. A vždycky se hraje lépe, když se daří,“ konstatoval Suchý.

Plzeň ještě před pauzou čeká nedělní duel na ledě druhých Vítkovic.