Pour naskočil do elitní formace a hned Plzni pomohl gólem: Užíval jsem si to

„Cítil jsem se skvěle, tým funguje a nálada v kabině je skvělá. Užíval jsem si to,“ líčil třiadvacetiletý Jakub Pour, který naskočil do elitní plzeňské formace k centru Kodýtkovi a kapitánu Schleissovi.

Bláznivý zápas, že? Třikrát jste prohrávali, nakonec v závěru dvěma góly duel otočili.

Moc těžké to bylo. Skoro neustále jsme skóre dotahovali, když jsme vyrovnali, soupeř zase odskočil. Musíme si toho vítězství vážit. Víme, že je před námi ještě spousta práce, v neděli hrajeme ve Vítkovicích a v reprezentační pauze musíme pořádně zamakat, abychom se udrželi nahoře.

S Olomoucí se většinou přetahujete, padá málo branek. A najednou devět gólů, čím to?

Občas takové zápasy jsou. Fanoušci si to snad užili, ukázali jsme jim srdce. Musím vyzdvihnout kluky, kteří dělali tu nenápadnou práci, padali do střel. Ale všichni jsme dřeli a za bojovnost byli odměněni. Je to paráda, že jsme urvali tři body.

Po návratu z Ameriky jste říkal, že jet lag vám dá ještě zabrat. Jak dlouho to trvalo?

Musel jsem se dlouho vzpamatovávat. První čtyři dny byly těžké, probouzel jsem se minimálně třikrát za noc. Ale teď už je to snad v pohodě.

Trenéři vás zařadili do prvního útoku, na ledě jste strávil skoro 23. minut. Jak jste se cítil?

Jsem rád za takovou důvěru a budu dělat všechno pro to, abych ji trenérům splatil. Hrálo se mi skvěle, Petr Kodýtek i Honza Schleiss jsou skvělí hráči, věřím, že nám to bude šlapat dál.

Ulevilo se vám, že jste na gól čekal jen necelou první třetinu?

Potěší to. Ale já jsem hlavně rád, že jsme to jako tým ubojovali, udrželi doma všechny tři body.

Bylo složité naskočit do rozjetého vlaku?

Vůbec. Vrátil jsem se do kabiny, kde spoustu lidí znám. I v létě jsem v Plzni trénoval, mám tady rodinu. Šlo to snadno.

Jak těžké bude v neděli ve Vítkovicích udržet se na téhle vítězné vlně?

Daří se, ale nikdy nic nejde samo. Nemůžete si říci, že s výhrami je něco lehčí. Musíme dál dělat všechno pro to, abychom se udrželi na horních příčkách.