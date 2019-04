Tajemství úspěchu? Pracujeme jeden za druhého, říká liberecký kouč Pešán

Bílí Tygři v sobotu vyhráli šestou semifinálovou bitvu na ledě Komety Brno 3:1, celou sérii ovládli 4:2 na zápasy a teď čekají na soupeře pro finále, který vzejde z dvojice Třinec – Plzeň. „Byla to strašně vyrovnaná série, ve které rozhodly strašně malinké věci. V závěru bylo vidět, jak tým pracuje, žije a chce vyhrát. Myslím, že jsme postoupili zaslouženě,“ uvedl liberecký trenér.

Bylo vám někdy v sérii úzko?

Každý den. První zápas prodloužení, druhý prodloužení, i v Brně bylo prodloužení. Byly to těžké zápasy, které rozhodoval jediný gól, a člověk nemohl vypnout ani na minutu. Další velká škola.

Kde nastal zlom?

Myslím, že v pátém zápase u nás doma, který jsme zvládli. Dokázali jsme dát o tři góly víc než soupeř a nabrali jsme sebevědomí, které jsme pak v Brně potvrdili.

Bylo důležité, že jste Kometu v celé sérii téměř nepustili do vedení?

Kometa je v tomhle zrádná, nepotřebuje válcovat soupeře, ale soupeře poráží, což je velký rozdíl, a jsme rádi, že jsme ji vyřadili.

V základní části se všechno točilo kolem kanonýra Marka Kvapila, teď se prosazovali i jiní...

Takový je náš tým, pracujeme jeden za druhého. Série byla hodně těžká, soupeř si Marka víc všímal a já jsem víc nasazoval jiné hráče. I když měl ale Marek méně času na ledě než v základní části, zůstal pozitivní a podporoval ostatní. To je ukázka, že jeden hráč stojí za druhým.

Jak jste spokojen s obranou týmu, kde se neztratili ani mladíci Hanousek či Havlín?

Musím říct, že nám hodně pomáhají kluci, kteří jsou zkušení. I Kometa měla zkušené obránce. Ševc, Šmíd, Derner i Kolmann mají velké icetimy a hrozně moc pomáhají mladým klukům, aby měli klid na hokejkách při střídáních. Jsou dobře natrénovaní, mají fyzičku a kdykoliv nemůžou, zaskočí je kluci mladších ročníků, kteří získávají obrovské zkušenosti. Poprvé v životě hrají takové zápasy a jsem rád, že jsme s nimi udělali finále.

Zmínil jste zkušeného beka Martina Ševce, který je oporou, ale má i své minusy. Jak se takový hráč koučuje?

Myslím, že posledních osm devět let je Martin sedmkrát ve finále. Není to tím, že má geniální kouče, ale tím, že je to geniální hráč, a i když má jako každý jiný své slabší stránky, najde cestu, jak týmu pomoct dostat se do finále. Klobouk dolů.

Pomohlo, že už není kapitánem jako vloni?

Je to možná součást atmosféry, kterou máme v týmu. Jsou to věci buď, anebo. Mohlo to být špatné rozhodnutí, že jsme mu céčko vzali, ale možná bude nakonec dobré v tom, že vyhrajeme poslední zápas sezony.

Co byste řekl na adresu brankáře Willa, který chytá celou sezonu?

Roman je po těžkých zápasech i prohrách člověk, který přijde druhý den do kabiny s úsměvem. To nabíjí celý tým pozitivní energií, že další zápas zvládneme. Pro mě je to velikán mezi gólmany.

Vaši potenciální soupeři Třinec a Plzeň musí hrát v semifinále ještě sedmý zápas. Je to pro vás výhoda?

Tahle série nám vzala strašně sil stejně jako Kometě. V podstatě je to tak i ve druhém semifinále. Je to závěr sezony, kdy hráči jedou na vůli, co si sami řeknou v kabině, takže to nevidím jako velký rozdílový bod. Ale jsem rád, že soupeři hrají sedm zápasů a my je nehrajeme.