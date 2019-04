Šmíd se těší na první finále. Půjdeme do něj s pokorou, říká obránce

Šmíd je jedním z nejúspěšnějších libereckých odchovanců. Už ve dvaceti začal hrát kanadskoamerickou NHL, kde v dresu Edmontonu a Calgary nastřádal skoro 600 zápasů.

Poté, co kvůli vážným problémům s krční páteří málem ukončil kariéru, se před dvěma lety vrátil do Liberce. „Už před podpisem smlouvy jsem vyhlašoval, že bych tady rád udělal nějaký úspěch. Jsem z Liberce a pro mě by to strašně moc znamenalo,“ řekl 33letý obránce, který s Libercem získal bronz v roce 2005.

Šmíd patří k základním kamenům hry Bílých Tygrů, kteří získali Prezidentský pohár a nyní sahají po titulu. Už v základní části byl zkušený bek nejvytěžovanějším hráčem celé extraligy. Totéž se opakuje v play off, kde jeho průměrný čas na ledě činí 27:45 minut na zápas. Nejenže si plní defenzivní úlohy, ale patří i do desítky nejproduktivnějších hráčů Liberce a k nejlepším ve statistikách plus/minus.

Úspěch, po kterém celou kariéru toužil, má nyní nadosah. „Do finále půjdeme s pokorou, ale bude to hlavně o nás. Když k tomu přistoupíme jako k předešlým sériím s Boleslaví a Kometou, máme obrovskou šanci,“ míní Ladislav Šmíd.

Ve finále čeká liberecké hokejisty Třinec hrající útočnější styl než Kometa Brno, kterou Tygři vyřadili v semifinále 4:2 na zápasy. To by mohlo Tygrům vyhovovat. „Snad to tak bude, uvidíme v prvním zápase,“ nepřeceňuje výhodu Ladislav Šmíd. „Třinec má velice zkušené mužstvo se čtyřmi vyrovnanými lajnami, z nichž první je hodně nadstandardní. My musíme hrát dál poctivý hokej s vysokým nasazením.“

Zatímco Šmíd se těší na své první finále, jeho kolega z obrany Martin Ševc už hraje o hokejový trůn podeváté v kariéře a má na kontě šest mistrovských titulů v Česku a Švédsku. „Po poslední výhře v Brně šel do sprchy a říká: ‚zas další finále‘. A já budu mít ve třiatřiceti letech první,“ směje se Šmíd. „Je to rozený vítěz, takových hráčů není v mužstvu nikdy dost. Je zažraný do hry, na ledě je magor jako já. Řveme na soupeře a nechceme mu dát ani centimetr zadarmo. To vidí i mladší hráči a celý tým pak šlape.“

Ladislav Šmíd se těší, že se na něj teď z Kanady přijedou podívat manželka s dětmi. „Přiletí až v sobotu, takže nestihnou první dva finálové zápasy, ale hlavně, že tady budou,“ řekl urostlý bek.

V pondělí se Šmíd s dalšími spoluhráči objevil v hledišti na fotbalovém zápase v Mladé Boleslavi, kde Slovan Liberec vyhrál 2:1. „V kabině se pořád omílá play off a hodně na to myslím, takže bylo dobré se trochu odreagovat. Jako Liberečák podporuju Slovan a jsem rád, že to kluci zvládli,“ říká obránce Bílých Tygrů.

Před finále Šmíd podepsal s Libercem novou smlouvu na další sezonu. Vůbec se nerozpakoval. „Láďa není člověk, který by spekuloval a licitoval o ceně,“ řekl trenér Filip Pešán. „Chce hrát za Bílé Tygry a byla jen otázka, jestli tam podpis hodíme teď nebo už v lednu. Jsem rád, že s Láďou můžeme počítat i do další sezony, protože je dle mého názoru jedním z nejlepších obránců v celé extralize.“

Účastník tří mistrovství světa a olympiády 2014 v Soči se dal po vleklých zdravotních trablech dohromady, má formu i respekt soupeřů, na případný návrat do zámoří však nemyslí. „To vůbec ne,“ zasmál se. „NHL je pro mě uzavřená kapitola. Hlavně kvůli zdraví bych to neriskoval, ani nevím, jestli bych na to ještě výkonnostně měl. Soustředím se výhradně na úspěch s Libercem.“