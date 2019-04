Kapitán Buldok. Liberec táhne skromný lídr, na něhož nedá Pešán dopustit

„Petr je poctivý play offový typ. A také příkladný kapitán nejen v zápasech, ale především v trénincích. Celoroční dřina, kterou poctivě odvádí, se mu teď vrací. Dává důležité góly,“ chválí ho Pešán.

Pokud pozorně sledujete zápasy Liberce, jistě vám neuniklo, jak Jelínek na ledě působí. Pro mnohé nemotora zaškatulkovaný v rubrice Urputný defenzivní dříč. Platilo to dlouhé roky ve Slavii, pro kterou byl těmito vlastnostmi nesmírně cenný.

Po přestupu do Liberce, kde hraje už pátý rokem, však dokazuje, že má na víc. Je skoro až s podivem, že si toho dřív nevšiml Vladimír Růžička.

„Byl jsem rád, že vůbec můžu hrát extraligu. Nemohl jsem si vybírat. Vláďa Růžička moc nesmlouvá, takže jsem dělal, co mi řekl.“

V Liberci jako by pookřál. Hlavně v play off působí na ledě nezvykle ladně, je mnohem pohyblivější, rychlejší a energičtější. Nebojí se útočit, troufá si jeden na jednoho, cpe se do zakončení. A soupeřovy brankáře straší zdařilými střelami.

V Liberci jako by pookřál. Hlavně v play off působí na ledě nezvykle ladně, je mnohem pohyblivější, rychlejší a energičtější. Nebojí se útočit, troufá si jeden na jednoho, cpe se do zakončení. A soupeřovy brankáře straší zdařilými střelami.

„Je to dané stylem, který tu předvádíme. Všichni hrajeme útočně, je jedno, jestli dá gól první nebo čtvrtá lajna. Je to úplně něco jiného než kdysi ve Slavii,“ vykládá.

Jelínek byl velkou hrozbou pro Kometu, byl to právě on, kdo ji srazil v klíčovém pátém utkání, které zlomilo celou semifinálovou sérii.

Na ledě je zjevné, že těží z letité spolupráce s Lukášem Krenželokem, se kterým do Liberce zamířili společně ze Slavie. „Jsou to výborní kamarádi i kolegové na ledě. Oba jsou podobní typy hráčů, kterým je těžké vzít puk. Vzájemně si pomáhá,“ popisuje Pešán, který na svého kapitána nedá dopustit.

„Určitě si nemyslím, že je nešikovný. Pro mě je to skvělý hokejista, který v minulých sezonách nasbíral pokaždé přes 30 bodů. To nedá jen tak někdo. Nejsem překvapený, že se mu tak daří. Do Liberce jsme ho brali, protože nám chyběl takový typ hráče-buldoka, který hraje hodně před soupeřovou bránou. Teď nám to nese ovoce.“

Pro Liberec je Jelínek cenný také svými zkušenostmi z těžkých zápasů, které odehrál ve Slavii. I za ni si jedno finále v roce 2009 zahrál, o rok dřív, kdy červenobílí získali titul, hrál ještě v Havlíčkově Brodě.

„Je pravda, že už mám něco za sebou, proto jsem asi kapitán. Jsem tady, abych mladým ukázal cestu, kterou se vydat. Když bych byl rozklepaný, tak by to bylo špatné. Proti Kometě jsem párkrát musel ostatní uklidnit, že dokud někdo nevyhraje čtyřikrát, tak není konec.“

Jelínek už jeden titul s Libercem získal, teď má šanci na druhý. Cítí, že díky řádu a systému, který nastavil kouč Pešán, je tým připravený uspět. Bílé Tygry čeká místo vyčkávající Komety podobně ofenzivně laděný Třinec, s nímž se v základní části přetahoval o Prezidentský pohár.

„Mají dobré střelce i velké a silné beky. Nebude sranda se prosazovat, ale je to finále, takže budeme muset.“