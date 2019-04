Nehrát průměrný hokej, velí kouč Pešán. Nesesypeme se, je přesvědčen

Po víkendu se extraligovým světem šíří zpráva:

Král je mrtev. Ať žije král.

Jenže kdo jím bude?

Zatímco Třinec s Plzní v pondělí čeká ultimátní sedmá bitva o finále, Liberec slyšel chválu od dosluhujících vládců z Brna. „Musím uznat sílu soupeře. Tahle série byla nejlepší od doby, co jsem u týmu na lavičce,“ pronesl mimo jiné Zábranský.

Liberec sobotní výhrou 3:1 jen potvrdil, že může být důstojným nástupcem na trůnu. „Porazit se můžeme jen sami,“ zopakoval liberecký bek Ladislav Šmíd. „Už si připadám trochu jako šašek, že to pořád omílám, ale týmu věřím. Není náhoda, že jsme vyhráli základní část.“

Triumf v dlouhodobé fázi extraligy ještě negarantuje úspěch v play off. Bílí Tygři v něm však smázli 4:1 na zápasy Mladou Boleslav, Kometě dovolili vyhrát o jeden zápas v sérii víc. Zaujal především způsob, jakým vyřadili dvojnásobné obhájce titulu.

Ačkoli u liberecké i brněnské šatny zněly v sobotu věty o rozhodujících detailech, není náhoda, že Kometa v celé sérii vedla necelé čtyři minuty! Zatímco Brno v předchozích play off mače zvládlo otáčet, Bílí Tygři zkušenou partu kolem Erata, Němce a Zaťoviče uštvali a vysílili.

„Víc jsme chtěli,“ vykládal liberecký gólman Roman Will. „Nechceme hrát průměrný hokej okolo mantinelu,“ přikývl kouč Pešán. „Byli jsme trpěliví, ale zároveň aktivní. V play off mě sice několikrát píchlo u srdce, ale i když nabídneme soupeři gól, nesesypeme se a dál jedeme podle plánu.“

Jako sportovní manažer si Pešán sám mančaft utvořil. Dlouho z něj vyčníval Marek Kvapil, jenže v semifinále ho Kometa při hře pět na pět téměř vymazala. Blonďatého kreativce zastoupili jiní. Góly stříleli Birner, Hudáček nebo Filippi.

Vynikali válečníci jako Vlach, Krenželok nebo kapitán Jelínek. I díky nim byli Bílí Tygři v útoku méně předvídatelní. Silní centři válcovali Kometu při vhazováních. „Nejlepší bulaři v lize,“ prohodil i brněnský forvard Petr Holík.

A ve hře to mnohdy bylo podobné. „Filip (Pešán) každé léto létá do zámoří. Ví, jak to tam chodí. Nastolil krátké intenzivní tréninky - cvičení jeden na jednoho, dva na dva a podobně. Od toho se odvíjí, že jsme silní na puku,“ přiblížil Šmíd.

Z něj učinil liberecký kouč klíčového beka, jehož ice time je ve vyřazovacích bojích enormních 27:45. Druhým nejvytíženějším hráčem celého play off je další liberecký bek Martin Ševc.

K oporám Pešán umí vytáhnout mladíky. Na Šimka s Pyrochtou, kteří už jsou v zámoří, navazuje v obraně 20letý Hanousek nebo o dva roky starší Havlín. „Je to o každodenní práci, není to geniální systém, který jsem vymyslel, a nejsem nesmrtelný. Je to o hráčích, kteří to plní,“ řekl Pešán.

I díky fungující farmě v prvoligových Benátkách měl Liberec širší kádr než Kometa. Její vůdce Martin Erat bezprostředně po sobotním krachu zlomeně klečel na ledě. Mezi novináře nepřišel a nejbližší dny napoví, jaká bude budoucnost jeho i celé úspěšné brněnské dynastie.

To v Liberci se chystají na sérii o titul, která odstartuje ve čtvrtek. Ve finále je Pešánova parta potřetí za poslední čtyři roky, na rozdíl od soupeře mají dva dny volna k dobru. „Asi to je plus, ale uvidíme. Třinec nebo Plzeň sice mohou být lehce unavenější, ale postup vám vždycky vstříkne energii do krve,“ dodává Šmíd.