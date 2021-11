S trenérem Holaněm jsem fakt prohrát nechtěl, řekl plzeňský gólman Svoboda

Zatrnulo vám hodně? Lakatoš si počíhal na rozehrávku obránce Budíka.

Velká chyba, že nám tam takhle vyplul. Naštěstí se kluci ještě stihli vrátit, možná tam bylo i lehké přiháknutí, ale tu situaci jsme zvládli.

Je to hořkosladká výhra, když jste vedení 2:1 ztratili necelé tři minuty před koncem?

Těžká otázka. Každý gól mrzí, zvlášť když jsme takhle nesmyslně nedávno prohráli doma po nájezdech s Českými Budějovicemi. Dnes jsme ale prodloužení zvládli, po porážce v Hradci dva body bereme.

Dalo se dvěma inkasovaným gólům zabránit?

Při prvním šla střela vedle, jenže Krežolda (Krenželok) puk skvěle tečoval. On jiné góly ani nedává, je v tom výborný. Při druhém jsem neměl první ránu od modré takhle vyrazit. Pak to Koch trefil ideálně, to byla přesná a tvrdá střela.

Dali jste tři góly v přesilovkách, ale zároveň pohrdli dlouhou převahou při šestiminutovém vyloučení Poláka. Tam jste přišli o tři body?

Oni hrají velmi dobře do obrany, mají na tom postavenou hru, těžko se skrz ně i v početní převaze prochází. Takže jsme rádi, že jsme si v přesilovkách pomohli ke třem brankám.

Bral jste zápas proti bývalým spoluhráčům hodně prestižně?

Já kluky rád viděl, ve Vítkovicích mám spoustu kamarádů, přes léto bydlíme s rodinou v Ostravě. Ale chtěl jsem je porazit. A s trenérem Holaněm jsem fakt prohrát nechtěl.

Jak jste se dostával do pohody po nešťastné třetině proti Finsku na Karjala Cupu? (Svoboda inkasoval tři góly a střídal, pozn. aut.)

Na to nemyslím. Já se původně těšil na pauzu, chtěl jsem pořádně potrénovat. Na nároďáku se k tomu moc dostat nedá. Proto jsem se pak domluvil s našimi trenéry, že po návratu z Finska si dám trošku do těla, abych byl lépe připravený.

Kvůli zdravotním trablům vám schází řada hráčů, jak hodnotíte mladíky v plzeňské obraně?

Máme tři zkušené beky mimo sestavu, hrají mladí kluci. Klobouk dolů, jak to zvládají, protože teď jsme rádi, že vzadu vůbec máme s kým hrát.

Podívejte se na trefu vítkovického obránce Patrika Kocha.

Jak to teď máte nastavené s kolegou Dominikem Pavlátem? Kdy se dozvídáte, kdo půjde do branky?

To je každý zápas zvlášť. Je tam víc věcí, které to ovlivňují. Domíno ve středu vychytal výhru ve Vítkovicích, pak v Hradci střídal. Takový je hokej. My si pomáháme navzájem. A je to určitě výhoda oproti době, kdy jsem byl v Plzni poprvé a musel odchytat skoro všechno.

Vítkovice jste porazili dvakrát v jednom týmu. Ceníte si toho hodně?

Určitě. V Ostravě to bylo za tři body, dnes za dva. Vrátil se jim Lakatoš, který je silný na puku a s ním jsou určitě lepší než předtím. Teď s Vítkovicemi bude mít problémy hodně týmů, proto jsem rád, že jsme oba zápasy zvládli.