Karlovarský talent Rymon okusil premiéry v první lize i extralize

Jednomu z velkých talentů karlovarského hokeje Dominiku Rymonovi bude až skoro za tři měsíce teprve sedmnáct let.

Přípravný kemp národního týmu do 18 let ve Vyškově, v polovině ledna, mu změnil život. Po něm se hned dozvěděl, že absolvuje premiéru v Chance lize. A za dalších několik dnů stihl i extraligovou premiéru.

„Ze začátku to byl docela šok. Byl jsem z toho vystrašený, ale postupně jsem si zvykal a když jsem dostal šanci v Karlových Varech bylo to výborné. Teď už to zvládám docela v pohodě a je to super,“ přiznává Dominik Rymon.

Ale popořadě. Rymon je pravidelným členem mládežnických reprezentačních týmů od šestnácti let, letos se dočkal i pozvánky na kemp reprezentační osmnáctky. Za národní tým doposud v různých věkových kategoriích odehrál devatenáct utkání.

Premiéra mezi dospělými

Patří mezi největší karlovarské talenty posledních let. V sezoně 2018-19 ovládl klubové bodování dorostenců s 38 body, o rok později posbíral dokonce 49 bodů (24+25) a v patnácti letech se dočkal premiéry i v nejvyšší soutěži juniorů. Skvěle Rymonovi vyšel také začátek letošní sezony, v Juniorské lize akademií sbíral v průměru bod na jedno utkání.

15. ledna mu skončilo soustředění reprezentační osmnáctky ve Vyškově a 18. ledna už zaznamenal první soutěžní zápas mezi dospělými v Chance lize v dresu Baníku Sokolov.

„Bylo to velké překvapení, trenér mi řekl, že bych mohl zkusit jít na čtrnáct dní do Sokolova. Zatím je to úspěšné,“ míní Rymon.

Nejprve se rozkoukával

K úvodnímu duelu mezi dospělými, na led Litoměřic, odjel 18. ledna jako třináctý útočník a odehrál jen střídání. „Jel jsem tam s tím, abych se trochu seznámil se spoluhráči a okoukal dospělácký hokej,“ vysvětluje mladý karlovarský hokejista.

Za první duel na svém kontě může počítat až zápas proti Jihlavě 20. ledna. Nastoupil ve druhém útoku a jeho ice time vyletěl k patnácti minutám.

„Byl jsem velmi nervózní, nebylo to špatné, ale bohužel jsme prohráli. Je to o úroveň výš, chytřejší, rychlejší, taktičtější. Nehrálo se mi úplně špatně, nějaké šance tam byly, ale bohužel nic tam nepadlo.“

Velké vytížení v Baníku

Od té doby hrál ve všech třinácti sokolovských zápasech, minulý týden zažil výjezd na Moravu, kde Baník nejprve vyhrál v Šumperku a druhý den, ve čtvrtek, prohrál ve Frýdku-Místku. „Přizpůsobili jsme se jejich hokeji, netrefovali branku,“ komentoval Rymon porážku 6:2. „Ve tři hodiny v noci jsme přijeli a hned dopoledne museli rychle na testy a potom byl dobrovolný trénink.“

První zápas v nejvyšší soutěži

Extraligovou premiéru Rymon zažil ve věku 16 let, 8 měsíců a 17 dní a v karlovarské klubové historii se stal třetím nejmladším debutantem po Vojtěchu Polákovi a Janu Bednářovi.

„Věděl jsem to dva dny dopředu, když jsem šel poprvé na trénink s áčkem. Zaznělo tam, že by pár mladších kluků mohlo nastoupit do zápasu se Spartou. Oficiálně jsem se to dověděl na předposledním tréninku, to byla paráda,“ jásá Dominik Rymon.

Bílý dres Energie na sebe navlékl 15. února v pražské O2 Areně, nejmodernějším stánku v Evropě, v duelu proti Spartě, který navíc Vary po nájezdech 3:4 vyhrály. „Bylo to skvělé, bohužel nebyli fanoušci, ale to se nedá nic dělat. Byl jsem nervózní,“ vzpomíná.

Kapitán byl Rymonovi učitelem

Dominik Rymon nastoupil ve formaci se Skuhravým a Vondráčkem. „Kapitán Václav Skuhravý mi hodně pomáhal. Říkal mi, co mám dělat a ať se toho nebojím a hraji to, co umím. Po zápase byla příjemná atmosféra, vyhrát nad Spartou se nepovede každý den. Bylo to velmi rychlé, fyzicky náročné, ale bomba,“ ještě teď je nadšený.

Táta Dominika Rymona je hokejista a mládežnický trenér jak v Karlových Varech, tak i v Sokolově. Proto se zdají Dominikovy hokejové začátky jasné.

„Bylo to tak, že jsem koukal na tátu, jak hraje hokej a říkal, že bych to chtěl hodně vyzkoušet. Od tří let jsem nastoupil do přípravky, chytlo mě to a začalo mě to velmi bavit,“ vzpomíná Dominik Rymon. V mládežnické kategorii došlo i na trénink pod vlastním tátou. „Bylo to asi v sedmé třídě. Přísný byl jak kdy, podle toho, jestli to odsýpalo nebo ne.“

Student obchodní akademie nyní nedobrovolně trochu šidí školu. „Je to docela náročné, většinou online výuku skoro nestíhám, potom se to musím doučovat sám a odpoledne většinou plnit úkoly,“ říká Rymon. Zkouší se domluvit s učitelkou na individuální výuce.

V hokeji byl Rymonovým vzorem odmala Sidney Crosby a Patrick Kane. Při svém raketovém vstupu do dospělého hokeje má naději možná si zahrát i NHL. „Je to sen asi každého mladého hokejisty, určitě bych si tam jednou chtěl zahrát,“ dodává Dominik Rymon.