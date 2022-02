Já věděl, že sem zapadnu. Pomáhá mi, že se nám daří, liboval si Tomášek

Dvěma zásahy a jednou nahrávkou se výrazně podílel i na výhře 5:2 v 57. extraligovém kole nad Libercem. Vítězným gólem navíc Spartu přiblížil ke klíčovému čtvrtému místu v tabulce, které zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále.

Máte třetí výhru v řadě, od návratu do Sparty jste vstřelil první dva góly, navíc po naprosto přesných střelách...

U první branky jsem viděl kousek místa. Občas to trefím v tréninku, tak jsem to zkusil a padlo to do sítě. Chce to samozřejmě velkou dávku štěstí, aby šla rána přesně. Druhý gól přišel po vyhraném buly a skvělém bloku Davida Vitoucha. Myslím, že Kváča střelu neviděl, byla perfektně trefená. Dobře, že jsem to zkusil, občas to takhle vyjde.

Evidentně jste skvěle zapadl do sestavy a s týmem bojujete o 4. místo.

Kromě zápasu s Vítkovicemi, kdy jsme si to nechali utéct, předvádíme slušné výkony. Osobně jsem se dnes cítil nejlépe. Ještě toho máme docela dost, čekají nás čtyři zápasy, takže se může stát spoustu věcí. Nicméně líbí se mi, jak se prezentujeme. Porazili jsme soupeře s výborným systémem, proti kterému se hraje opravdu těžce.

A jak bylo těžké se po skoro roce do sestavy vrátit?

Lidé od vás mají očekávání, že budete jako hráč z KHL dominantní. Já tady hned říkal, že jsem přes měsíc nehrál, takže začátek nebyl lehký. Když se ale vracíte do známého prostředí, vše vám to výrazně usnadní. Ještě jsem z Prahy, tudíž spoustu kluků znám. Tým je zhruba stejný a já věděl, že do ofenzivního stylu zapadnu a s kluky si sednu.

Oproti předešlým zápasům se měnilo složení útoků, dělalo vám to problémy?

Tak třeba s Filipem Chlapíkem už se známe déle. Možná v první třetině nám to chvíli trvalo, ale pak jsme si na sebe zvykli. Trenéři zkoušeli jiné rozložení, takže asi mají nějaký plán. Dnes se to ukázalo jako dobrý tah.

V první třetině to vypadalo spíše jako přetlačovaná, ale vedli jste 2:0, po druhé části také stav 5:1 hře úplně neodpovídal. Co zápas rozhodlo?

Bylo to vyrovnaný, ale měli jsme lepší efektivitu. V první části jsme i byli trochu pod tlakem, oni působili živěji. Ovšem my dali gól z první nebo druhé šance a ve druhém případě jsme si pomohli přesilovkou.

Liberec pak měl ještě herní převahu po snižujícím gólu na 1:3.

Měli takové náznaky, kdy jsme si museli dávat větší pozor. Ale zápas už jsme kontrolovali a myslím, že divákům se musel líbit. Mě to s Libercem vždy hrozně baví, je to pěkný hokej. Třeba se ještě potkáme i v play off.

Myslíte, že variabilita a vyrovnanost útoků může být vaší hlavní silou? Máte v podstatě tři první lajny.

Určitě ano. Tím, že tu je plno zkušených a šikovných hráčů, se rychle sehrajeme. Každý může zahrozit. To je velká výhoda na přesilovkách i klasicky v lajnách.

Jak jste se vlastně průběžně cítil po návratu, když jste najednou hrál zápasy rychle za sebou?

Bylo velmi náročné se na zápasy zkoncentrovat. Naskočil jsem do toho, ale nejlepší kondice je samozřejmě ta zápasová. Trochu jsem se zavařil, chtěl se z toho dostat, ale musel jsem hned do dalšího utkání. Nicméně mi pomáhá, že se daří a bojuje se o elitní čtyřku.

Ve zbylých utkáních vás čekají jen soupeři z chvostu tabulky (Zlín, Kladno, Karlovy Vary). Jak se na ně připravit, aby nepřišlo podcenění?

Asi se změní jen pár detailů. A s našimi trenéry není absolutně šance, že bychom něco podcenili, jsou tak zkušení, že to zkrátka nepůjde.