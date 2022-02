Rytíř Hlava a jeho rytířský čin. V kritické chvíli odvolal faul: Věřím na karmu

„Věřím na karmu. Že když si člověk jde za tím dobrým, tak se mu to dobré vrací,“ tvrdil Hlava.

Z vyloučení kladenského Wooda uplynula minuta, když si domácí mohli oddechnout z pardubického sevření. Na trestnou lavici už usedl hostující útočník Robert Kousal za podrážení, jenže brzy ji opustil. Za jeho milost totiž u rozhodčích orodoval Hlava. Kousal se vrátil do hry a přesilovka Dynama běžela dál, v tu chvíli vedlo 1:0.

„Chtěl jsem kopnout do puku a zakopl jsem,“ přiznal Hlava arbitrům sám o své vůli. „Rozhodčí to neviděl. Bylo by nefér, kdybych faul neodvolal. Někdo může být naštvaný, když jsme mohli hrát čtyři na čtyři, ale v rámci fair play by to udělalo víc hráčů.“

Na střídačce Kladna to po jeho gestu trochu bublalo. „Nejdřív se na jeho adresu v zápasových emocích neslo, že by to dělat úplně neměl. Ale fair play patří k hokeji. Bylo to od něj dobré a ukázali jsme, že máme jako tým charakter,“ tleskal zkušenějšímu parťákovi mladý útočník Adam Kubík.

Hlava líčil: „Zaslechl jsem nějaké nadávky, nic konkrétního, ale je na každém, jak se k tomu postaví. Někdo říkal, že kontakt tam byl, já nic necítil. Věděl jsem, že jsem škobrtnul, zakopnul, takže jsem přiznal, že o faul nešlo.“

Robert Říčka, jediný pardubický střelec, si soupeřova činu vážil. „Hezké. Těch věcí, kdy se hráč přizná, že to není faul, v soutěži přibývá,“ vnímá. „Nakonec se jim to vrátilo.“

Kladno možná i ubráněná přesilovka nakopla, chvíli nato Kubík srovnal, kapitán Plekanec v oslabení dostal domácí do vedení a Hlava se stal borcem na konec. Při power play Pardubic puk dovezl do opuštěné branky a slavil svůj třináctý gól sezony. Což je v extralize jeho rekord.

„Myslím, že na konci se mi to trošku vrátilo. A nám jako týmu taky,“ usmíval se sedmadvacetiletý dobrák. „V extralize a celkově v hokeji je spousta kluků, kteří by to odvolali jako já. Nedělal bych z toho velkou vědu.“

Fanoušci na zápase Kladna s Pardubicemi vyjádřili nespokojenost s válkou na Ukrajině.

Zda karma odmění Kladno i za jeho novoroční vzestup, jisté není. Sice už je téměř jistě napřímo zachráněné, před posledním Zlínem má bezpečný náskok, ovšem stále je přikované na barážové pozici a od konkurentů ho dělí osm bodů. Dost na pouhých pět zápasů, které zbývají v základní části extraligy.

„Zpětně nás bude mrzet zápas ve Zlíně, kde rozhodly poslední vteřiny. Získat tam body, mohli jsme pokutovat na patra nad námi. Ale dokud nebude poslední minuta posledního zápasu, může se stát zázrak. Když budeme hrát tak, jak jsme začali tenhle rok, mohlo by se na nás usmát štěstí. Ale co se má stát, se stane.“