Cítím se super, hlásí před pohárovým čtvrtfinále plzeňský Stach

Dál půjde tým s lepším skóre. Pokud bude po dvou zápasech nerozhodné, následuje prodloužení, případně samostatné nájezdy. „Je to jako v Lize mistrů, už jsme to zažili. Možná trošku zvláštní v hokeji, ale nedalo se čekat, že play off tohohle poháru se bude hrát na dva nebo na tři vítězné zápasy,“ míní útočník Škody David Stach.



Plzeň o postupu do vyřazovací fáze rozhodla výhrou nad Českými Budějovicemi minulý čtvrtek, v tabulce skončila druhá za pražskou Spartou. „Chtěli jsme postoupit a asi se to od nás i čekalo. Ale byly to trošku specifické zápasy, každý tým je v jiné fázi přípravy a nevěděli jste, co od koho čekat,“ uvažuje osmadvacetiletý Stach.

Ten si v poháru zahrál i proti mateřskému Kladnu, kde nastupoval loňskou sezonu. Po ní se však vrátil na západ Čech, kde předtím působil tři roky. „Na Kladně to pro mě byl speciální zápas. Máte v hlavě, že ještě nedávno jste seděl na druhé straně střídačky. Ale jak se vhodilo buly, že jsem to nevnímal.“

Zdá se, že v útočné formaci s další posilou Musilem a střelcem Robem by to Stachovi mohlo klapat. V minulém utkání proti Motoru zařídili tři z pěti gólů Škody. „S klukama se mi hraje fantasticky, oba jsou hrozně hokejoví a jsem rád, že s nimi mohu spolupracovat,“ říká Stach, který si zatím v poháru připsal dva góly a tři asistence.

„Cítím se každý zápas lépe a musím říci, že jsem ani nečekal, že to tak bude. Na začátku přípravy to po fyzické stránce nebylo ideální, ale teď už je to super a doufám, že to bude ještě lepší.“

I v pondělí proti Litvínovu by tohle trio mělo zůstat pohromadě.