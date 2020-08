Vzájemná chemie je důležitá. A my si v lajně rozumíme, těší plzeňského Roba

„Pohár má dobrý náboj a je o co hrát. Šli jsme si za postupem, teď nás čeká čtvrtfinále. A my tu soutěž chceme hrát co nejdéle, je to lepší než nějaké přáteláky,“ hlásil pětadvacetiletý Rob po vítězství nad Motorem.

Vaše formace s Musilem a Stachem byla u tří branek, cítíte, že by vám to mohlo fungovat?

Jak jsme začali na ledě, jsme spolu. Rozumíme si, ale sestava se ještě střídá, ovlivňují to i nějaké zdravotní trable. Uvidíme, co bude příště. Já bych byl rád, kdyby to takhle zůstalo. Myslím, že si rozumíme a ta vzájemná chemie je důležitá.

Máte proti mateřskému klubu stále zvýšenou motivaci?

Ty zápasy jsou pro mě speciální, i když už tam dva roky nejsem. Ale narodil jsem se tam, mám tam rodinu, působil jsem v klubu do 23 let. Zrovna ve středu jsem byl v Budějovicích něco zařizovat a potkal jsem se s kamarádem Pavlem Pýchou. Asi mi to přineslo štěstí.

Při gólu na 2:0 jste šikovně tečoval střelu od modré. Nacvičená souhra, nebo improvizace?

Trenéři nás nabádají, ať stojíme před gólmanem, znepříjemňujeme mu výhled a snažíme se střely od modré tečovat. Jířa (Jiříček) to dal rychle od manťáku, nebyla to tak prudká střela a já jsem puk dobře tečnul nad lapačku.