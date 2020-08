Hokejisté Třince a Pardubic postoupili do čtvrtfinále poháru

Třinec vykročil za výhrou a postupem již v první minutě, kdy otevřel skóre Matěj Stránský. Sedmadvacetiletý útočník nakonec nasbíral čtyři kanadské body, neboť si připsal ještě tři asistence. Dvakrát se mezi střelce zapsali Martin Růžička a Erik Hrňa.



Pardubice si již v první třetině vypracovaly na Hané dvoubrankový náskok, domácí poté sice dokázali zásluhou Jana Káni snížit, ale Východočeši odpověděli třemi góly v rozmezí čtyř minut a zápas skupiny C bezpečně dovedli do vítězného konce.

Ve skupině B porazila Mladá Boleslav Litvínov 5:3, nic to ale nezměnilo na tom, že Severočeši postoupili do play off a Středočeši obsadili poslední místo.

Skupina A

HC Škoda Plzeň : ČEZ Motor České Budějovice 5:3 (2:0, 2:2, 1:1) Góly:

11:56 Musil (Rob, Stach)

15:09 Rob (Jiříček)

29:45 Kodýtek

38:48 Musil (Stach, Rob)

47:47 Suchý (Pour) Góly:

23:12 Pýcha (Indrák, Beránek)

27:23 Plášil (Holec, Novák)

41:00 Plášil (Voženílek, R. Přikryl) Sestavy:

Frodl (Pavlát) – Budík, Čerešňák (A), Lang, Kaňák, Vráblík, Jiříček, Houdek – Malát, Mertl (A), Gulaš (A), Stach, Musil, Rob, Kantner, Kracík, Přikryl, Pour, Kodýtek, Suchý Sestavy:

Patera (Strmeň) – Pýcha (C), Plášil, Vydarený (A), Pavel, Suchánek, Lytvynov – Beránek, Prokeš, Karabáček, Voženílek, Přikryl, Doležal, Novák (A), Gilbert, Indrák, Christov, Venkrbec, Holec Rozhodčí: Svoboda, Šindel – Brejcha, Pešek

Skupina B

BK Mladá Boleslav : HC Verva Litvínov 5:3 (2:2, 2:0, 1:1) Góly:

08:00 Šťastný

17:43 Cienciala (Šťastný, Pláněk)

27:00 Alderson (Zbořil, Jääskeläinen)

28:58 Pláněk (Zbořil)

59:40 Stránský (Vacík) Góly:

04:42 Hanzl (Válek)

11:47 Lukeš (Hanzl, Hübl)

42:59 Jarůšek Sestavy:

Růžička (Krošelj) – Hrbas, Vacík, Moravec, Pláněk (A), Dlapa, Klikorka – Alderson, Zbořil (A), Jääskeläinen – Lunter, Bičevskis, Stránský – Půček, Cienciala (C), Šťastný – Mežnar Sestavy:

Godla (Honzík) – Balinskis, Háva, Baláž, Irving, Štich (A), Kudla – Jarůšek, Svoboda, Mahbod – Lukeš, Hübl (C), Pospíšil – Válek, Hanzl, Myšák – Havelka, Jurčík, Zygmunt Rozhodčí: Hejduk, Pilný – Rampír, Špringl Počet diváků: 343

Bílí Tygři Liberec : HC Energie Karlovy Vary 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Góly:

31:14 Filippi (Birner, Bulíř) Góly:

Sestavy:

Kváča (Pavelka) – Šmíd (A), Knot, Rosandič, Hanousek, Derner, Havlín – Birner (A), Filippi, Bulíř – Rachůnek, Gríger, Lenc – Musil, Jelínek (C), Zachar – Vlach, Najman, Šír Sestavy:

Bednář (Kašpar) – Kotvan (C), Šenkeřík, Kowalczyk, Weinhold, Graňák (A), Plutnar – Lauko, Kaše (A), Flek – Hladonik, Vildumetz, Mikúš – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich Machač, Vondráček – Zabloudil Rozhodčí: Pešina, Pražák – Zíka, Šimánek Počet diváků: 1 194

Skupina C

HC Olomouc : HC Dynamo Pardubice 1:5 (0:2, 1:3, 0:0) Góly:

26:27 Káňa Góly:

07:19 Blümel (Tybor, Linhart)

09:59 Machala (Kusý)

27:25 Tybor (Blümel)

30:43 Zeman

31:23 Kusý (Vondrka, Mikúš) Sestavy:

Konrád (Mokrý) – Švrček, Valenta, Ondrušek (A), Škůrek, Vyrůbalík (C), Rutar, Černý – Ostřížek, Knotek (A), Tomeček – Olesz, Kucsera, Klimek – Nahodil, Káňa, Burian – Strapáč, Bambula Sestavy:

Klouček (Nečas) – Kolář (C), Linhart, Mikúš, Hrádek, Vála, Holland, Jelínek – Blümel, Kousal, Tybor – Mandát, Poulíček, Svačina – Vondrka, Claireaux, Kusý – Machala, Anděl, Zeman Rozhodčí: Adam Kika, René Hradil – Jiří Gebauer, Vladimír Rožánek

HC Kometa Brno : Mountfield HK 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) Góly:

38:38 Holík (Mueller)

50:24 Horký (Plášek)

59:04 Zaťovič (Holík) Góly:

54:56 Kevin (Jank)

56:24 Růžička Sestavy:

Klimeš (Vejmelka) – Bartejs, Freibergs, Pyrochta, Němec, Gulaši, Zábranský – Zaťovič, Holík, Mueller, Vincour, Klepiš, Schneider, Valský, Rákos, Kusko, Plášek, Střondala, Horký. Sestavy:

Lukeš (Mazanec) – Nedomlel, Zámorský, Jank, Čáp, Šalda, Pavlík F., Gaspar – Chalupa, Cingel, Smoleňák, Sklenář, Růžička, Klíma Kelly, Perret, Klíma Kevin, Jergl, Pavlík R., Koukal, Pilař. Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Ondráček, Špůr Počet diváků: 656

Skupina D

HC Oceláři Třinec : HC Vítkovice Ridera 6:2 (2:1, 2:1, 2:0) Góly:

00:32 Stránský (Vrána, Gernát)

06:56 Růžička (Gernát, Stránský)

31:47 Hrňa (Růžička, Stránský)

32:30 Hrňa (Kurovský)

43:33 Růžička (Vrána, Stránský)

52:34 Marcinko Góly:

15:11 Lakatoš

21:43 Demel (Krenželok, Marosz) Sestavy:

Štěpánek (Daneček) – Gernát, Doudera, Jaroměřský, Kundrátek, Zahradníček, Haman, Hrachovský – Stránský, Vrána, Růžička (A) – Dravecký (C), Marcinko (A), Hrňa – Raška, Peterek, Ramik – Hrehorčák, M. Roman, Kurovský. Sestavy:

Dolejš (Svoboda) – Štencel, Koch, Trška, Černý, Demel, Polák (C), Kubeš – Mallet, Hruška, Lakatoš – Krenželok (A), Marosz, Schleiss (A) – Dočekal, Mikyska, Kubalík – Dej, Werbik, Šišovský. Rozhodčí: Šír, Mrkva – Hlavatý, Lederer. Počet diváků: 500