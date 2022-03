Hudáček se potil i na střídačce. Snad se fanouškům čekání vyplatilo, smál se

Byl to jeden z nejnáročnějších zápasů vaší kariéry?

Pro mě ne. Šel jsem tam až v půlce zápasu, takže jsem docela čerstvý. (směje se) Ale musím říct, že v O2 areně je strašné teplo. Hrál jsem na spoustě stadionů, ale tohle je opravdu extrém. Jako hráč jste vyčerpaný jen z toho, stojí to hodně sil. I já byl už od začátku zpocený, a to jsem jen seděl na střídačce.

Cítil jste se dobře hned od začátku? Přece jen jste do play off zasáhl poprvé.

Tři týdny jsem nechytal, naposledy doma proti Kladnu. Nejtěžších bylo prvních deset minut ve druhé třetině. Potřeboval jsem se dostat do rytmu, výhra je pro mě důležitá hlavně po psychické stránce. Bylo super, že jsem chytil první dva puky, hodně mi pomohl i gól na 4:4. Každou třetinou jsem se cítil lépe, začal jsem si věřit na sto procent.

V prodloužení jste neměl tolik práce, hrálo se spíše před libereckou brankou ...

V prodloužení jsme byli lepším týmem, Liberec neměl tolik šancí. Důležité bylo, že se nám podařilo ubránit oslabení. Chtěl jsem hlavně pomoci klukům, hráli výborně. Ukázala se naše vnitřní síla. Ale klobouk dolů před Petrem Kváčou, který chytil snad pět nebo šest jistých gólů.

Jak probíhala přestávka před začátkem třetí části nastaveného času?

Já si dával v kabině gely, někdo měl pizzu. Síly ubývaly, ale celou dobu jsme si věřili. Cítili jsme, že Liberci docházely síly. Na druhou stranu jsme věděli, že stačí jeden brejk a je hotovo. Nahazovali jsme puky za jejich branku a hráli jednoduše. Nakonec jsme to zvládli.

Ocenění si zaslouží i fanoušci, kteří vydrželi v aréně téměř pět hodin, že?

Bylo to pro ně hodně dlouhé. Druhý den museli do práce a do školy. Pevně věřím, že se jim to čekání vyplatilo. Byli fantastičtí. Chci jim poděkovat, protože jsou to jedni z nejlepších fanoušků, které jsem v kariéře zažil. Je tu cítit to sparťanské srdce.

Jak jste celkově vnímal sérii s Libercem?

Nikdo nečekal, že to bude jednoduché. Hráli výborně, ale přišlo mi, že v prvním zápase jsme je překvapili naší rychlostí. Kometa pro ně nebyla tak silným soupeřem. Od druhého zápasu se na nás ale velmi dobře připravili Sice jsme vyhráli 4:1, ale zápasy byly dramatické až do konce.

Řešil jste nějak výměny názorů mezi oběma trenéry, nebo to šlo úplně mimo vás?

Nevnímal jsem to. Pamatuji si, že když jsem chytal v Košicích s Jánem Lašákem, tak se na nás z médií valila velká kritika. Tehdy jsem to nebral úplně dobře, od té doby noviny nečtu. Jde to mimo mě. Spíš si čtu o architektuře a dalších jiných věcech. (směje se)

Vašemu kolegovi Matěji Machovskému pátý duel úplně nevyšel, ale jinak byl oporou. Souhlasíte?

Určitě, 95 procent úspěchu jde za ním. Chytal skvěle, já to jen doklepal. Ukazuje se, že pro úspěch v play off je potřeba mít dva kvalitní brankáře. Mužstvo cítí, když je má v zádech. I nadále se klukům budeme snažit pomoct a dát jim co největší šanci vyhrát.

Existuje možnost, že byste sérii proti Českým Budějovicím začal v brance vy?

Vůbec nevím, to určuje Petr Přikryl (trenér brankářů). Před play off jsme měli nějaký plán, ale nakonec se sáhlo ke změně. Teď si chvíli odpočineme a půjdeme na to znovu. Natrénováno máme dost.