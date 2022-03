Ať si Štich dělá, co chce, my hrajeme s pukem, říká pardubický kapitán

Jak by se teď pardubickým hokejistům hodil jejich bývalý útočník Daniel Rákos. Nebo hradecký Radek Smoleňák. Nebo boleslavský zadák Martin Ševc…

Zkrátka někdo, kdo by se v psychologické hře a klidně i v nějakém tom pěstním souboji vyrovnal obránci Motoru Davidu Štichovi. Ten totiž Dynamu parádně otravuje čtvrtfinálovou sérii, ve které po prvním dvojboji na jihu Čech Pardubice prohrávají 0:2 na zápasy.

Možná právě i kvůli Davidu Štichovi. Parta hodných pardubických kluků je na něj zatím krátká.

„Někdo z nás se s ním bude asi těžko rvát. Osobní souboje by nás navíc zbytečně odváděly od hry. My hrajeme hokej pět na pět s pukem a ne nějakými povídačkami. David Štich je nám úplně jedno a jestli si někdo myslí, že ne, tak ať si to myslí,“ opáčil kapitán Dynama Patrik Poulíček.

Štich neboduje, zato při komerční pauze nebo jiném přerušení pravidelně krouží kolem soupeřova brankáře Dominika Frodla, sem tam něco prohodí i k pardubické střídačce a pak, ještě před buly, zmizí na tu svoji. Dobře ví, že play off není jen o gólech. Je potřeba se soupeři dostat pod kůži.

Poulíček tvrdí, že nic takového se neděje, logicky. Minimálně po druhém zápase musí ale být psychika jeho spoluhráčů pořádně nahlodaná.

Dynamo bylo v úterý celou dobu lepší, jenže místo gólů trefovalo tyčky, celkem čtyři. Ještě necelou minutu před koncem utkání vedlo 2:1 a po předchozí prohře 1:3 pomýšlelo na vyrovnání série. Místo toho však přišly dva slepené góly Motoru během dvaatřiceti vteřin a tvrdý direkt. Prohra 2:3 v poslední minutě.

„Po psychické stránce je to těžké, když soupeře přehráváme a trefujeme jen tyče. Naším úkolem ale je na to nemyslet na to a připravit se na další zápasy,“ velel Poulíček.

Odvety přijdou na řadu v pátek (od 19 hodin) a v sobotu (od 17 hodin) v Pardubicích, ochozy budou nejspíš pod nátlakem desetitisícových návštěv a Dynamo bude papírovým favoritem.

„My prohráli dvakrát v Budějovicích, Budějovice teď prohrají dvakrát u nás,“ nepochyboval Poulíček.

Na koni však sedí hráči Motoru, David Štich pravděpodobně bude ještě víc kousat.

Možná jediný z pardubické družiny, kdo by na něj mohl tak nějak platit, je probuzený Kanaďan Anthony Camara. V úterý připravil první branku Dynama, zároveň ale v závěru tvrdě sestřelil střelce rozhodujícího gólu Lukáše Pecha a coby recidivista bude čelit dalšímu stání u disciplinárky. Pokud vyvázne bez trestu, bude mít v zápasech na zádech hodně výrazný terč.

„Když Camaru nepotrestá disciplinárka, tak bude pykat,“ vzkázal útočník Budějovic Jiří Novotný.