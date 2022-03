Camara si jenom hraje na tvrďáka, říká budějovický obránce Štich

Jste ve svém živlu?

To tedy jo. Je to play off, emoce, plný stadion, to máme všichni rádi. Série je vyhrocená už od prvního zápasu, v tom druhém to gradovalo. Nastanou chvíle, kdy musím nastoupit. A díky tomu jsem byl možná víc vidět.

Máte roli ochránce, ale soupeři se s vámi nechtěli prát, co?

Neřekl bych ochránce. Mám v týmu práci, kterou musím odvádět. A teď v play off je jí hodně. Nevím, jestli se mě někdo bojí. Ale Camara předvedl zákeřné zákroky, tak jsem ho vyzýval, ať shodí rukavice a rozdáme si to. Provokuje, hraje si na tvrďáka. Prát se nechtěl, ale aspoň jsem ho trošku rozhodil. Pak už koukal, jestli jsem na ledě, nebo ne. Dobře ví, že nemám problém s tím na něj skočit, když něco udělá.

Ještě na vás po konfliktu dělal posunky na trestné lavici...

Má neustále řeči, na tvrďáka si jenom hraje. Pak pořád prosil rozhodčí, ať už za ním nejezdím, ať ho nechám. To je zbabělost. A to ani nebudu zmiňovat to, co udělal Lukáši Pechovi při třetím gólu.

Po tom zákroku jste Camaru hledal i u střídaček?

Jo, ale on zmizel někam na střídačku. Asi věděl proč. Uvidíme, jak se k tomu postaví v dalším zápase.

Když budete mít rudo před očima, můžete na to sami doplatit. Zvládáte to korigovat?

Myslím, že ano. Nechceme se mstít od první minuty. Emoce musíme krotit. Důležitá je výhra týmu.

Pardubický Anthony Camara a David Štich z Českých Budějovic.

Aktivní jste byl také o komerčních přestávkách, kdy jste kroužil kolem brankáře soupeře Frodla. To vyplynulo ze situace?

Ano. Prohráváte, chcete tým nabudit. To patří k play off. Proti pravidlům to není. Komerční přestávky jsou určené i pro to, aby se rozjezdili hráči, kteří tolik nenastupují. Mezi klasickými střídáními to nelze. Já se chodím rozjezdit, a že jejich gólman zůstává v našem pásmu, to je jeho problém. Budu si tam jezdit klidně dál.

Stihl jste s Frodlem i něco prohodit. Reagoval?

Ano, něco jsme si tam i řekli, on mě i sekl. Jestli je to proti pravidlům, tak z obou stran. Ale já si myslím, že jsem nic neporušil.

Až něco podobného předvedete v Pardubicích, bude na vás pískat celý stadion. To ustojíte?

Nemám s tím problém. Ať si pískají, to může pomoct i nám. Myslím, že víme, co nás tam čeká. Dokud budou řešit mě, a ne hokej, tak pro nás jedině dobře. Ať jsem klidně středem pozornosti.

Play off 2022 přehled zápasů

Do vedení 2:0 v sérii jste se dostali obratem v poslední minutě. To se nepovede každý den.

To ne, ale my už jsme jich v sezoně pár zvládli. Otočili jsme víc zápasů. Všichni si vzpomínáme na závěr základní části, kdy jsme s Boleslaví doma otočili utkání přesně takhle, dvěma góly v poslední minutě. Měli jsme i kousek štěstí, to ano, ale tak to ve sportu chodí. Šli jsme tomu naproti a zapsali druhou výhru.

Po vyrovnání scházelo 41 vteřin do konce základní hrací doby. Mysleli jste hned i na obrat?

Jasně. Řekli jsme si, že můžeme dát hned i třetí gól. Trenér tam dal ofenzivní lajnu s hráči, kteří umí rozhodnout. V hokeji je 40 sekund dlouhá doba.

Trpěliví jste byli v celém utkání. I při hře bez brankáře jste si počkali na připravené střely a šance. Vyšlo to podle toho, jak jste si naplánovali?

Ano. Zbývalo dost času, nemuseli jsme bláznit. Stuart Percy to provedl na modré výborně, udělal stahovačku, neukvapil se a Martin Hanzl to dorazil do sítě. Byla to paráda.

Může to být velmi důležitá výhra, že? Pardubice už se viděly, jak si vezou domů stav 1:1.

Myslím, že to každý viděl. Kdekdo už nás mohl odepsat, možná i soupeř. Ale my se nikdy nevzdáváme.

Dynamo bylo před sérií favoritem, teď se rozložení sil obrátilo. To je příjemná změna, že?

Nikdo nečekal, že se do Pardubic pojede za stavu 2:0 pro nás. Potvrzuje se to, že nás nikdo nesmí podceňovat. Máme skvělý tým, sedli jsme si. A chceme to potvrdit i venku.

Soupeř ale hlavně v druhém zápase potvrdil své kvality. Měl navrch, trefil čtyři tyčky.

Tahali jsme celý zápas za kratší konec. Ale náš gólman si dobře postavil bránu a hraje se na góly, ne na tyčky.

Jedete do Pardubic alespoň pro jednu výhru?

Ano, chceme jednu výhru. Kdyby byly dvě, tak máme hotovo. Ale jsme pořád teprve v půlce.